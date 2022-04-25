Глава російського космічного агентства раптово згадав про американський орбітальний літак Boeing X-37, запуск якого відбувся ще у 2020 році. Саме в ньому Рогозів угледів небезпеку.

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Страшний Boeing X-37

Політик заявив, що літак може бути носієм апаратів-розвідників або зброї масового ураження.

У нас немає ніякої виразної інформації від США про призначення і технічні можливості даного апарата. Зрозуміло, що наші ЗС, відповідні "добувні" органи [маються на увазі органи, що добувають інформацію, а не ресурси – 24 канал] мають такого роду інформацію, тому у нас ілюзій ніяких немає,

— заявив Рогозін.

Рогозін зазначив, що російська сторона переконана, що за допомогою Boeing X-37 США намагаються вивести в космос зброю.



Комп'ютерний рендер літака Boeing X-37 / Фото NASA

Нагадаємо, 18 травня 2020 року ракета Atlas V вивела на орбіту безпілотний експериментальний орбітальний літак Boeing X-37, призначений для тестування технологій космічних польотів під час перебування у космосі та входження в атмосферу. Це корабель багаторазового використання. Серед відомого обладнання та експериментів були мікросупутник від курсантів ВПС, насіння і матеріали від НАСА (для перевірки тривалого їх перебування в відкритому космосі) і невідомий апарат від військових моряків для перетворення сонячної енергії в мікрохвильове направлене випромінювання для передачі на Землю.

Третя світова Рогозіна

Також гендиректор Роскосмосу вважає, що ймовірною підставою для початку третьої світової війни стане використання протисупутникової зброї проти апарату іншої країни.

Треба мати на увазі, що руйнування чужого космічного апарату — це третя світова війна. Тобто це casus belli однозначно абсолютно,

– Дмитро Рогозін

Він також розкритикував пропозицію США встановити мораторій на проведення випробувань протисупутникової зброї.

Нагадаємо, США заявили про припинення випробувань протисупутникових ракет, закликаючи Росію, Китай та Індію наслідувати цей приклад. Рогозін заявив, що США вже провели необхідні випробування і завершили їх, прийняли такі системи на озброєння і тепер "зображують із себе голуба миру".