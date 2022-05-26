Дмитро Рогозін у своєму Telegram-каналі повідомив, що представники космічного відомства Європи йдуть на різні хитрощі для того, щоб зруйнувати зв'язки Роскосмосу з традиційними партнерами. Про це йому начебто "особисто і неформально" повідомили на зустрічі глав космічних агентств країн-членів БРІКС.

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Росія більше не потрібна

Глава Роскосмосу вважає, що теза Євросоюзу про можливість заміни Росії в допомозі по космосу виглядає смішною, а ось NASA поводиться обачніше.

Насправді смішним виглядає теза Євросоюзу про можливість заміни Росії в допомозі, наприклад, Індії в запуску своєї пілотованої програми. У Брюсселя і Парижа навіть немає відповідних засобів виведення для доставки модулів в навколоземний простір, не кажучи вже про пілотовані кораблі. Вони в цій справі розуміються, як сантехнік у піаніно, але зображують маестро. NASA поводиться обачніше, реально оцінюючи свої можливості,

– написав один з найактивніших у мережі рашистів.

Рогозін називає ЄКА ненадійним партнером і разом з тим підтвердив готовність допомагати "зростаючим космічним державам" в освоєнні космосу за допомогою пілотованої космонавтики.

Роскосмос підтверджує свою готовність допомагати зростаючим космічним державам у пілотованій космонавтиці. Така підтримка позбавить вас від неприйнятних ризиків і катастроф при виведенні пілотованих кораблів у космос. Ваші європейські партнери, які виявили дивовижну малодушність і непрофесіоналізм при зриві спільних з нами космічних проєктів, вам не допоможуть, а при першій же проблемі перекладуть відповідальність на вас. Ми це бачили при зриві європейцями спільної з нами місії польоту на Марс у 2020 році. Це дуже гіркий наш досвід роботи з ними. Хочете ризикнути й працювати з ними – будь ласка, але ви дуже скоро переконаєтесь у нашій правоті,

– підсумовує він.

Раніше ЄКА розірвало договір із Росією, припинивши спільну діяльність щодо місій на Місяць. Контракт про надання послуг з транспортування камери PILOT-D і її навігаційної системи для високоточної посадки, які повинні були бути випробувані в рамках російської місії "Луна-25", більше не актуальний. Росія тим часом заговорила про можливе перенесення деяких етапів місії.