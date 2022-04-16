Хроніки Рогозіна: Роскосмос працює над балістичними ракетами, що "не мають аналогів"

В умовах, коли світ відмовляється від співпраці з Росією, у тому числі й по космічних програмах, Роскосмосу доводиться шукати альтернативні види діяльності. Знайшли їх, звісно ж, у зброї.

12 квітня Путін покинув свій бункер, щоб зустрітися з главою Роскосмосу Дмитром Рогозіним. А вже 14 квітня останній дав інтерв'ю "Першому каналу", в якому розповів про одну з тем, яку ці двоє обговорили – створення нових балістичних ракет.

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Росія знову лякає зброєю

Як тепер пишуть ЗМІ, посилаючись на слова Рогозіна, Роскосмос зайнятий створенням "бойових ракетних комплексів і міжконтинентальних балістичних ракет, що не мають аналогів у світі". Що саме мається на увазі та які унікальні особливості продемонструють ці ракети, не уточнюють.

Звісно, тут хочеться пожартувати, що вони будуть зроблені з дерева, а літатимуть на енергії молитов патріарха Кирила – таких аналогів точно ніхто не має – однак і без жартів є над чим замислитись. Російська промисловість сьогодні потерпає від тотальної нестачі ресурсів та комплектуючих. Якщо в майже безвихідній ситуації опинилися такі галузі як машинобудування, авіація, медицина, споживча електроніка та навіть книгодрук, то не ясно, на що сподівається держава-окупант у випадку ракетобудування, яке потребує складних новітніх технологій, яких Росія точно не отримає через санкції.

Попри все, підконтрольні Кремлю ЗМІ традиційно заявляють про впевненість в успіху. Так, пропагандисти ТАСС пишуть, що Путін вірить у те, що Роскосмос упорається з покладеним на нього завданням.

Можна здогадатися, що розмова стосувалася насамперед тих дослідно-конструкторських робіт, які веде Роскосмос, наші підприємства, наша бойова частина Роскосмосу щодо створення найсучасніших бойових ракетних комплексів, що не мають аналогів у світі, та міжконтинентальних балістичних ракет... Він упевнений, що ми з цим завданням упораємося,

– каже Рогозін.

Як це зазвичай буває в Росії, проєкт, імовірно, існуватиме лише на словах та папері. На якийсь час про нього просто забудуть, а потім зроблять заяву про перенесення строків виконання, якщо й узагалі ще колись згадають.