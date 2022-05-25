Судячи з усього, Рогозін упевнений, що Росія захопить Дніпропетровську, Київську та Харківську області – заводи саме цих регіонів фігурують у переліку на "налагодження роботи". Традиційно для рашистів з невиліковними ментальними недугами, він називає це "звільненням". 24 канал зазирнув у вішлист одного з найвідданіших путінських прислужників.

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Мрії, що ніколи не збудуться

Почалося все з того, що 21 травня пропагандистське видання "ТАСС", опублікувало матеріал, під заголовком "Роскосмос готовий налагодити роботу підприємств на звільнених у рамках спеціальної воєнної операції територіях".

У статті йшлося про інтерв'ю Рогозіна телеканалу "Россия 24", у якому він зазіхнув на українські підприємства космічної галузі.

Що стосується звільнених територій, де успішно проведена спеціальна військова операція, там Роскосмос насамперед цікавить те, що пов'язано з космосом, те, що завжди було невідривною частиною єдиної космічної сім'ї великого Радянського Союзу як великої космічної держави: це підприємства, які знаходяться в Харківській області, в Київській області, в Дніпропетровській області,

– цитують слова окупанта псевдожурналісти.

Тоді він не уточнив, про які саме компанії йде мова, лише сказав, що Росія "цілком може налагодити нормальне життя, відновити виробництво, дати робочі місця громадянам". Однак учора, 24 травня, на офіційному сайті "Роскосмосу" з'явився список із восьми найменувань.

У місті Дніпро, яке рашисти назвали "Дніпропетровськом", мріють окупувати:

Конструкторське бюро "Південне".

Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова.

У Києві:

Завод "Арсенал".

Підприємство "Київприлад".

Київський радіозавод.

У Харкові:

Науково-виробнича організація "Хартрон" та дочірнє підприємство "Хартрон-Аркос", які виготовляють системи управління для ракетно-космічної техніки.

Конструкторське бюро "Полісвіт".

Науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар".

Протягом багатьох десятиліть КБ "Південне" розробляло ракетно-космічну техніку в щільній кооперації з підприємствами РРФСР. У пострадянський час ця плідна взаємодія продовжилася з Росією. Однак після подій 2014 року воно було повністю припинено,

– скиглить Рогозін, який ніяк не може примиритися з тим фактом, що його час безповоротно минув.

Імовірно, нахабний рашист не в курсі, що з Київської області армію педофілів та жебраків уже давно прогнали українські Захисники, а до Дніпра їхній металобрухт так і не доїхав. Крім того, ЗСУ поступово звільняють і Харківську область. Місто вистояло.

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