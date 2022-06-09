Апарат запустили три роки тому російською ракетою-носієм "Протон". Особливість його в тому, що він поєднує в собі кілька окремих частин. Одна з них – основний інструмент під назвою eROSITA. Це рентгенівська обсерваторія, побудована Інститутом позаземної фізики Макса Планка (MPE) в Німеччині. Друга – інструмент ART-XC, російський високоенергетичний рентгенівський телескоп.

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Супутник не працює – Рогозін лютує.

Після російського вторгнення в Україну Німеччина припинила співпрацю з "Роскосмосом". Інструмент eROSITA з 26 лютого перейшов у Безпечний режим. Це, судячи з усього, сильно обурило Дмитра Рогозіна, який наразі хазяйнує в російському космічному агентстві. Він хоче отримати контроль над приладом.

Я дав вказівку почати процес відновлення роботи німецького телескопа в системі "Спектр-РГ", щоб він працював разом з російським телескопом. [ … ] Попри вимогу Німеччини закрити один з двох телескопів в "Спектр-РГ", російські фахівці наполягають на продовженні його роботи. Відповідні рішення "Роскосмос" прийме найближчим часом,

– цитує слова Рогозіна німецька телекомпанія Deutsche Welle, посилаючись на його слова, сказані в ефірі російського державного телебачення.

Німецькі науковці тепер попереджають, що ввімкнення eROSITA без участі німецького розробника технології може завдати йому шкоди, призвівши до поломки. У цьому впевнений і російський вчений астрофізик Рашид Суняєв, на якого посилається Deutsche Welle.

Однак Рогозіну, схоже, все одно. Він каже: "Вони – люди, які прийняли рішення закрити телескоп, – не мають морального права припиняти це дослідження для людства тільки тому, що їх профашистські погляди близькі нашим ворогам."

Коротко про eROSITA: