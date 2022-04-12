Хроніки Рогозіна: російський політик упевнений, що ціль Ілона Маска – безмежна влада, а не Марс

Дмитро Рогозін знову відзначився гострими заявами. Цього разу він звинуватив Ілона Маска у тому, що вся його діяльність є лише прикриттям, а бажає він насправді лише одного – влади.

Глава Роскосмосу дав інтерв'ю пропагандистам "РИА Новости" і висловив упевненість в тому, що американського мільярдера насправді цікавить контроль над "думами" людей – не лише у США, а у по всьому світу. Судячи того, як часто Рогозін говорить про Маска, останній вже давно й дуже міцно засів у його думах. 24 канал ознайомився зі словами рашиста.

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Маск – повелитель світу

За словами Рогозіна, ракети Falcon 9 були створені саме у гонитві за владою. Вони потрібні, щоб запускати супутники Starlink, які "створюватимуть інтернет" тим самим його контролюючи. Це дасть Маску контроль і над усіма ЗМІ.

Ці засоби масової інформації будуть користуватися інтернетом, який роздаватиме його орбітальне угруповання, яке виводиться його ж ракетами. Ось воно — вся логіка побудови "харчового ланцюжка". Я віддаю належне його бізнес-таланту, який керується мрією стати власником "дум", принаймні західного світу. Навіть не будучи президентом США, він стане ним по факту, а може, і не лише США,

– вважає Рогозін.

При цьому освоєння Марса, на його думку, є лише "словесною нісенітницею", покликаною підтримувати пропагандистський ефект незвичайного "Homo sapiens 2.0", "провидця-месії", який на наш подив виявився нашим сучасником.

Уривок інтерв'ю Рогозіна, в якому він говорить про Ілона Маска: відео