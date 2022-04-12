Глава Роскосмосу дав інтерв'ю пропагандистам "РИА Новости" і висловив упевненість в тому, що американського мільярдера насправді цікавить контроль над "думами" людей – не лише у США, а у по всьому світу. Судячи того, як часто Рогозін говорить про Маска, останній вже давно й дуже міцно засів у його думах. 24 канал ознайомився зі словами рашиста.

Раніше Хроніки Рогозіна: головний косморашист привітав НАТО з днем народження прихованими погрозами

Маск – повелитель світу

За словами Рогозіна, ракети Falcon 9 були створені саме у гонитві за владою. Вони потрібні, щоб запускати супутники Starlink, які "створюватимуть інтернет" тим самим його контролюючи. Це дасть Маску контроль і над усіма ЗМІ.

Ці засоби масової інформації будуть користуватися інтернетом, який роздаватиме його орбітальне угруповання, яке виводиться його ж ракетами. Ось воно — вся логіка побудови "харчового ланцюжка". Я віддаю належне його бізнес-таланту, який керується мрією стати власником "дум", принаймні західного світу. Навіть не будучи президентом США, він стане ним по факту, а може, і не лише США,

– вважає Рогозін.

При цьому освоєння Марса, на його думку, є лише "словесною нісенітницею", покликаною підтримувати пропагандистський ефект незвичайного "Homo sapiens 2.0", "провидця-месії", який на наш подив виявився нашим сучасником.

Уривок інтерв'ю Рогозіна, в якому він говорить про Ілона Маска: відео

Нагадаємо. Востаннє, коли Рогозін намагався зачепити Ілона Маска, він не придумав нічого іншого як запропонувати підприємцеві, який тоді запитав свою аудиторію, чи хоче вона нову соцмережу, три ймовірні назви для ймовірного сервісу. Як виявилось, усі вони пов'язані з темою туалетів.