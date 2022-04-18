Хроніки Рогозіна: головний опонент Ілона Маска нарешті висловився про наміри купити весь Twitter

Наприкінці минулого тижня Ілон Маск запропонував Раді директорів Twitter продати йому 100% акцій компанії. Скандальний Дмитро Рогозін просто не міг пройти повз цю новину й прокоментував її.

Рівно тиждень минув з того часу, коли Рогозін звинувачував Ілона Маска, що той взагалі не збирається колонізувати Марс, як про те говорить. Істинна його ціль, на думку путінського прислужника, полягає в безмежній владі над "думами" людей. Цього разу звинувачення пішли тією ж дорогою.

Раніше Ілон Маск хоче повністю володіти Twitter і пропонує викупити 100% акцій за завищеною ціною

Загарбник Маск та інші фантазії Рогозіна

Рогозін упевнений: Маск не зацікавлений у свободі слова, а лише бажає влади над твітером.

Кумедно читати дурниці про боротьбу Білого Дому та Ілона Маска за Twitter. Ситуація подається так, ніби південноамериканський мультимільярдер бореться за свободу слова в цій соцмережі, а американські демократи, що засіли у владі, цьому чинять опір. Товариші, припиніть вішати нашим громадянам локшину на вуха! Боротьба йде за володіння над впливовою соцмережею, а не за свободу слова в ній. Це боротьба за владу між владою формальною і владою грошових мішків,

– написав рашист у ворожій соцмережі, яку влада його країни заблокувала.

Тим часом у мережі жартують про те, що насправді Ілон Маск купив акції компанії лише для того, щоб заблокувати обліковий запис Рогозіна й більше не читати його недоречні твіти.

Їхні суперечки тягнуться ще з 2014 року, коли глава Роскосмосу погрожував припинити надання послуг з доставки американських астронавтів на орбіту російськими ракетами й запропонував у такому випадку користуватися батутами.

Через кілька років, коли SpaceX створила власну ракету, Маск іронічно відповів, що батут працює.

З того часу Рогозін нерідко намагається жартувати над мільярдером, надсилаючи йому різного роду коментарі.