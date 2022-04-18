Рівно тиждень минув з того часу, коли Рогозін звинувачував Ілона Маска, що той взагалі не збирається колонізувати Марс, як про те говорить. Істинна його ціль, на думку путінського прислужника, полягає в безмежній владі над "думами" людей. Цього разу звинувачення пішли тією ж дорогою.

Раніше Ілон Маск хоче повністю володіти Twitter і пропонує викупити 100% акцій за завищеною ціною

Загарбник Маск та інші фантазії Рогозіна

Рогозін упевнений: Маск не зацікавлений у свободі слова, а лише бажає влади над твітером.

Кумедно читати дурниці про боротьбу Білого Дому та Ілона Маска за Twitter. Ситуація подається так, ніби південноамериканський мультимільярдер бореться за свободу слова в цій соцмережі, а американські демократи, що засіли у владі, цьому чинять опір. Товариші, припиніть вішати нашим громадянам локшину на вуха! Боротьба йде за володіння над впливовою соцмережею, а не за свободу слова в ній. Це боротьба за владу між владою формальною і владою грошових мішків,

– написав рашист у ворожій соцмережі, яку влада його країни заблокувала.

Тим часом у мережі жартують про те, що насправді Ілон Маск купив акції компанії лише для того, щоб заблокувати обліковий запис Рогозіна й більше не читати його недоречні твіти.

Їхні суперечки тягнуться ще з 2014 року, коли глава Роскосмосу погрожував припинити надання послуг з доставки американських астронавтів на орбіту російськими ракетами й запропонував у такому випадку користуватися батутами.

Через кілька років, коли SpaceX створила власну ракету, Маск іронічно відповів, що батут працює.

З того часу Рогозін нерідко намагається жартувати над мільярдером, надсилаючи йому різного роду коментарі.

Нагадаємо, Ілон Маск купив 73 486 938 акцій Twitter, що становить 9,2 відсотка усіх акцій компанії. За це він віддав майже три мільярди доларів. Пізніше з'явилась інформація, що новий співвласник соцмережі увійде до Ради директорів, однак у день, коли повинні були початися його повноваження, він передумав і зробив пропозицію іншим акціонерам продати йому всі 100 відсотків компанії за ціною на 6 мільярдів доларів більшою, ніж вона сьогодні вартує. Відомо, що як мінімум один з акціонерів, саудівський принц Аль-Валід ібн Талал Аль Сауд, уже відмовив Маску, заявивши, що ціна, яку той пропонує, все одно недостатня.