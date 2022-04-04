Військово-політичний союз держав Північної Америки та Європи розпочав свою історію 4 квітня 1949. Сьогодні він святкує 73 річницю.

Цікаво Хроніки Рогозіна: глава Роскосмосу вирішив перейменувати столицю Японії на ТікТокіо

Вітання по-рогозінськи

Публікація з'явилась у телеграм-каналі російського політика.

Він влаштував короткий екскурс в історію НАТО, перерахувавши перші країни, які вступили в організацію – Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція.

А після цього назвав альянс "головною загрозою світу, який пережив Другу світову війну".

До повідомлення він додав супутниковий знімок штаб-квартири НАТО. Вона знаходиться в Бельгії, в північно-східній частині Брюсселя.



Супутниковий знімок штаб-квартири НАТО / Фото Дмитра Рогозіна

Я б хотів, щоб мої старі знайомі по роботі в Брюсселі, особливо Столтенберг, у день народження НАТО помилувалися своїм офісом за допомогою супутникового знімка з космічного апарату Роскосмосу. Ми за вами спостерігаємо. Майте на увазі,

– написав Рогозін.

Що він хотів цим сказати й чого досягти, неясно. Зрозуміло, що країни НАТО прекрасно знають про російські супутники та їхні можливості. Так само як і мають свої апарати на орбіті, які спостерігають за територією Росії. Тому такі "страшилки" навряд чи здатні справити враження. Однак сенс у словах та діях глави Роскосмосу шукати марно, особливо якщо врахувати все те, що він говорив раніше.