Хроніки Рогозіна: глава Роскосмосу знову намагається жартувати над Ілоном Маском

Останнім часом цікавим трендом у твітері є жарти над скандальним російським політиком Дмитром Рогозіним. Той, своєю чергою, щодуху намагається показати, ніби він теж знає, що таке гумор. Та чи вдало?

24 канал спробував знайти хоч щось смішне у словах Рогозіна. Однак значно смішнішими виявилися відповіді користувачів мережі самому Рогозіну. Наприклад, те, що твітнули Anonymous.

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Рогозін пробує гумор

Усе почалося з повідомлення Ілона Маска, в якому підприємець запитав свою аудиторію, чи потрібна світові нова соцмережа на заміну Twitter, який, на його думку, не дотримується принципів демократії та свободи слова.

Через кілька годин Рогозін, країна якого заблокувала твітер на своїй території, опублікував глузливу відповідь, у якій спробував підколоти Маска.

Російський чиновник полюбляє видаляти свої повідомлення, коли вони здіймають скандал, тому задля страховки даємо скриншот його допису. Сам же твіт наразі можна знайти за цим посиланням.



Твіт Дмитра Рогозіна, яким він відповів Ілону Маску / Скриншот 24 каналу

"Відмінна ідея, містере Маск! Я пропоную вам на вибір кілька назв нової соціальної мережі, які вам повинні сподобатися: 1. Фарфоровий трон. 2. Кишкові твіти. 3. Мамо, я це зробив!"

– написав Рогозін.

Зазначимо, що перша "назва" пов'язана з іншим твітом Ілона Маска, в якому він написав, що половина його публікацій у соцмережі "зроблена на фарфоровому троні", маючи на увазі унітаз. З цим же предметом інтер'єру пов'язані два інші пункти. Яких-небудь варіантів, не пов'язаних з темою туалетів, у Рогозіна не знайшлося.

Реакція

Ілон Маск нічого не відповів скандальному політику. Однак користувачі самі відкрили у коментарях місцевий філіал пекла, висловлюючи все, що думають про одіозного рашиста. Найбільше відзначилось хакерське об'єднання Anonymous, яке опублікувало gif-файл зі старим мемом, на якому одна дитина переїжджає іншу іграшковою машиною, при цьому перша позначена прапором України, а друга – Росії.

Протистояння жартів і глузувань між Маском і Рогозіним триває не один рік. Ще у 2014 році чиновник країни-окупанта пригрозив зупинити співпрацю зі США у космічній галузі, порекомендувавши їм запускати астронавтів на МКС за допомогою батута. Через кілька років Ілон Маск успішно запустив космічний корабель Crew Dragon і відповів: "Батут працює".

Однак Мільярдер – не єдиний, хто сміється над Рогозіним у твітері. Так, нещодавно колишній астронавт Скотт Келлі порадив йому шукати роботу в Макдональдсі, натякаючи, ймовірно, на санкції, які потенційно призведуть до припинення російської космічної програми. Ображений окупант відповів.