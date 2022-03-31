Чергова "блискуча" ідея Рогозіну спала на думку після того, як Японія вирішила змінити написання назви української столиці. Про це у Росії повідомило пропагандистське інформагентство ТАСС.
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Kyiv not Kiev по-японськи
- Як пише сам Рогозін, цитуючи ТАСС, у японській мові написання слова "Київ" досі було засноване на російській версії.
- Слово писалося трьома символами абетки катакана і вимовлялося як "Кіефу".
- Тепер це слово будуть записувати й вимовляти як "Кіу" – двома символами катакани – виходячи з написання і вимови українською мовою.
- Судячи з усього, ініціатива належить Міністерству оборони Японії. Воно першим почало використовувати нову назву. Крім того, написання "Кіу" вже перейняли деякі великі ЗМІ.
Жорстка відповідь Росії
Це вкрай не сподобалося Дмитру Рогозіну. У кращих російських традиціях "дворових розбірок" він поспішив вигадати прізвисько японській столиці, місту Токіо.
Відзначаючи передові позиції Міноборони Японії у висуненні найбільш безглуздих санкцій, Роскосмос на всіх картах дистанційного зондування Землі тепер буде називати столицю Японії Токіо так: "Тік-Токіо",
– написав рашистський політик.
Дуже шкода, що російських політиків більшою мірою хвилює те, від чиєї версії утворюють назву Києва інші держави, ніж те, чи є їхньому народові що їсти.