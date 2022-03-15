Судячи з усього, росіяни дійсно вірять у те, що санкції їм "лише на користь". Яким чином вони зібралися будувати космічну станцію без західних технологій, неясно. Корпус, імовірно, обшиватимуть березовою корою. 24 канал розбирає нову публікацію одного з найбалакучіших рашистських політиків.

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Рогозін і геополітична обстановка

Якщо геополітична обстановка у відношенні Росії буде ворожою, то нова орбітальна станція буде воєнно-прикладною,

– вологі фантазії Рогозіна.

Таким чином політик заявляє, що російська космічна бляшанка виконуватиме не лише науково-дослідницькі функції, а й завдання військового характеру.

Нагадаємо. Про власну станцію Росія говорить не перший місяць. Через постійний тиск міжнародної спільноти й майбутнє виведення з експлуатації МКС, окупанти ще в квітні заявили, що вийдуть з проєкту і створять свою космічну станцію – РОСС. Однак тепер про ці наміри доведеться забути. Адже війна проти України дорого коштує окупанту – він залишився без технологій, підтримки, ресурсів, а скоро залишиться й без грошей.