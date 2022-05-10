Хроніки Рогозіна: балакучий рашист знову вчепився до Ілона Маска й дав йому пораду

Схоже, санкції залишили "Роскосмос" геть без роботи. Інакше як пояснити той факт, що його генеральний директор Дмитро Рогозін прямо в робочий час продовжує нападати на Ілона Маска в соцмережах?

У Рогозіна та Маска було багато зіткнень в мережі. Це конкретне почалося після того, як путінський прислужник обурився передачею Україні терміналів Starlink.

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Рашист, який найкраще розумів нацизм

Нагадаємо, тоді Рогозін написав, серед іншого, що Ілон Маск причетний до постачання засобів зв'язку "фашистським силам в Україні". І за це підприємцеві доведеться "відповідати по-дорослому".

Після цього генеральний директор Tesla і SpaceX залишив повідомлення такого змісту: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно познайомитися". Також Маск висловив сумнів щодо того, чи правильно Рогозін розуміє сенс слова "нацизм", оскільки раніше він вживав його в недоречному контексті щодо полку "Азов".

Тоді Рогозін продовжив суперечку й вирішив показати, що він найкраще з усіх розуміє, що таке нацизм:

Виходець-мільярдер з ПАР, чия сім'я зробила свій капітал в роки апартеїду, хоче пояснити мені, синові фронтовика, громадянину країни, яка втратила 27 мільйонів тільки вбитими під час війни з фашистами, сенс слова НАЦИЗМ,

– написав Дмитро Рогозін.

Крім того, у своєму твітері, який він закрив після новин про купівлю компанії Маском, Рогозін прокоментував слова про смерть за загадкових обставин. Політик ретвітнув оригінальну публікацію та написав:

Та нікому ти не потрібен. Кінчай дуріти. Сьогодні моя країна відзначає великий день – День Перемоги над фашизмом. Після того, що ти зробив, поставивши засоби військового зв'язку українським нацистам, на жаль, не можу тебе з цим святом привітати. Думай, Ілон, на чиєму ти боці,

– йдеться повідомленні.