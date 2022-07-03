У проєкті взяли участь інженери Корейського науково-дослідного інституту атомної енергії та Інституту науки та технологій Тегу Кенбук. Їм вдалося створити ховерборд на повітряній подушці, який за розмірами трохи більший за лонгборд.

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Як працює ховерборд

Транспорт оснащений парою вентиляторів, які нагнітають повітря у подушку під дошкою та змушують її підійматися над поверхнею землі. Крім цього, інженери створили другий прототип, який складається з двох половин, пов'язаних між собою петльовим механізмом і здатних повертатися відносно один одного.

Розробники продемонстрували, як ховерборд самостійно переміщається до людини, а потім їде вже з нею, витримуючи її вагу. У ролику можна побачити, що дошка може пересуватися різними поверхнями: від рівної плитки до калюж і гравію. Судячи з відео, ховерборд цілком керований, на відміну від попередньої розробки на основі повітряної подушки.

Ховерборд в дії: дивіться відео

Інженери показали й інше застосування ховерборда. Вони запропонували використовувати його як робота-кур'єра, який можна навантажити коробками з товарами та відправити до будинку клієнта. Щоправда, для цього транспорт ще доведеться доопрацювати, адже він не має низки необхідних сенсорів для навігації.