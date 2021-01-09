Соцмережа Twitter заблокувала обліковий запис ще одного політика. Цього разу мовиться про французького депутата Йоахіма Сон-Форже. Причина – той видавав з себе Дональда Трампа та твітив від імені американського президента.

Twitter забанив псевдо-Трампа: деталі

Після того, як компанія назавжди заблокувала акаунт Трампа, Сон-Форже у своєму підтвердженому обліковому записі в соцмережі змінив ім'я та фотографію. Крім того, опис профілю змінив на дані президента США. Цікаво, що один із фальшивих твітів псевдоТрампа складається лише зі слова "Допоможіть". Про це повідомляє видання Politico.

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Видання підкреслює, що це не вперше, коли Сон-Форже потрапляє в неприємності через видавання себе за іншого політика у соцмережі. Зокрема, в квітні 2020 року дані свого профілю він таким же чином зміним на інформацію про президента Франції Еммануеля Макрона.

Тоді Сон-Форже упродовж кількох годин опублікував низку повідомлень. В одному з них псевдо-Макрон висловив згоду із суперечливими заявами Трампа щодо ролі Китаю у розповсюдженні коронавірусу. Пізніше політик заявив, що його акаунт зламали.

Коротко про інші гучні кроки з боку Сон-Форже

Народився він у Південній Кореї. Сьогодні політик представляє громадян Франції у Швейцарії та Ліхтенштейні в Національних зборах (французький парламент – 24 канал).

У 2018 році дії депутата у твіттері призвели до його виходу з партії Макрона. Сон-Форже подав у відставку після догани за сексистські твіти, опубліковані ним про сенатора Естер Бенбассу.

У лютому 2020 року року він зіграв ключову роль у розповсюдженні відеороликів, які зашкодили кандидату Макрона Бенджаміну Гріво у боротьбі за крісло мера Парижа.

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Коротко про блокування акаунту Дональда Трампа

Після штурму Капітолія соцремежа заблокувала профіль американського президента на 12 годин.

Компанії не сподобався допис політика, в якому він звернувся до своїх прихильників. Хоча Трамп і закликав їх розходитися, але водночас підтримав їхні наміри.

Після того, як американський президент видалив 3 гучні твіти, його обліковий запис розблокували. І Трамп опублікував кілька нових дописів.

Однак керівництву соцмережі не сподобалося його повідомлення, в якому він відмовляється взяти участь в інавгурації обраного президента Джо Байдена. У Twitter це вважають натяком на імовірний напад на церемонію, оскільки самого чинного президента на ній не буде.

Крім того, під "бан" потрапили і дописи чинного очільника Білого дому на акаунті президента США, який він має передати Джозефу Байдену. Раніше у Twitter заявляли, що до інавгурації обраного президента повністю обнулять офіційні профілі чинної адміністрації США.