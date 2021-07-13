Хорватська компанія створила робота для радіаційної та хімічної розвідки

Хорватська компанія DOK-ING представила броньованого наземного робота Komodo. Він призначений для радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Машина може працювати при високих температурах, повному задимлення і відсутності кисню. Водночас Komodo підходить і для звичайних інженерних робіт.

Зазвичай розвідку в місцях, де може бути застосована зброя масового ураження або сталася катастрофа, ведуть кілька бійців з вимірювальним обладнанням і засобами індивідуального захисту. Використання роботів у таких умовах доцільніше, безпечніше та швидше.

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Розробкою робототехнічних комплексів для розвідки у таких екстремальних та небезпечних умовах займаються низки країн.

У США з 2015 року такі машини створює компанія iRobot на базі портативного робота 510 PackBot, який важить 27 кілограм.

на базі портативного робота 510 PackBot, який важить 27 кілограм. Розробкою робототехнічного комплексу для радіаційної, хімічної і біологічної розвідки займають і в Росії. Там застосовують наземні роботизовані платформи і безпілотні літальні апарати.

Хорватський робот для розвідки у потенційно небезпечних умовах

Нещодавно свою розробку у цьому напрямку продемонструвала хорватська компанія DOK-ING. Вона презентувала наземного робота Komodo 29 червня на своєму заході у Загребі.

Це безпілотна броньована машина на гусеницях, призначена для ведення розвідки в умовах радіаційного, хімічного і біологічного забруднення. Разом з тим робота Komodo цілком можна застосовувати і для звичайних інженерних робіт.

Характеристики хорватського робота Komodo

Komodo важить 17 тонн і оснащений гібридною силовою установкою з дизель-генератора, приводних електродвигунів і комплекту акумуляторних батарей. Завдяки останнім він може працювати при високих температурах, повному задимлення і відсутності кисню.

Робот розвиває швидкість до 30 кілометрів на годину , і на шляху вміє розпізнавати і об'їжджати перешкоди.

, і на шляху вміє розпізнавати і об'їжджати перешкоди. Щоб переміщати вантажі, у нього є маніпулятор в задній частині і бульдозерний ніж-щит в передній. Перший підіймає до 900 кілограм , а другий – до двох тонн .

, а другий – . Ніж-щит здатний також переміщати перешкоди вагою до десяти тонн і видаляти ґрунт під час дезактивації поверхонь.

Фотографії робота-розвідника Komodo

Фото: DOK-ING