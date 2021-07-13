Хорватська компанія створила робота для радіаційної та хімічної розвідки
Джерело:DOK-ING
Хорватська компанія DOK-ING представила броньованого наземного робота Komodo. Він призначений для радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Машина може працювати при високих температурах, повному задимлення і відсутності кисню. Водночас Komodo підходить і для звичайних інженерних робіт.
Зазвичай розвідку в місцях, де може бути застосована зброя масового ураження або сталася катастрофа, ведуть кілька бійців з вимірювальним обладнанням і засобами індивідуального захисту. Використання роботів у таких умовах доцільніше, безпечніше та швидше.
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Розробкою робототехнічних комплексів для розвідки у таких екстремальних та небезпечних умовах займаються низки країн.
- У США з 2015 року такі машини створює компанія iRobot на базі портативного робота 510 PackBot, який важить 27 кілограм.
- Розробкою робототехнічного комплексу для радіаційної, хімічної і біологічної розвідки займають і в Росії. Там застосовують наземні роботизовані платформи і безпілотні літальні апарати.
Хорватський робот для розвідки у потенційно небезпечних умовах
Нещодавно свою розробку у цьому напрямку продемонструвала хорватська компанія DOK-ING. Вона презентувала наземного робота Komodo 29 червня на своєму заході у Загребі.
Це безпілотна броньована машина на гусеницях, призначена для ведення розвідки в умовах радіаційного, хімічного і біологічного забруднення. Разом з тим робота Komodo цілком можна застосовувати і для звичайних інженерних робіт.
Характеристики хорватського робота Komodo
Komodo важить 17 тонн і оснащений гібридною силовою установкою з дизель-генератора, приводних електродвигунів і комплекту акумуляторних батарей. Завдяки останнім він може працювати при високих температурах, повному задимлення і відсутності кисню.
- Робот розвиває швидкість до 30 кілометрів на годину, і на шляху вміє розпізнавати і об'їжджати перешкоди.
- Щоб переміщати вантажі, у нього є маніпулятор в задній частині і бульдозерний ніж-щит в передній. Перший підіймає до 900 кілограм, а другий – до двох тонн.
- Ніж-щит здатний також переміщати перешкоди вагою до десяти тонн і видаляти ґрунт під час дезактивації поверхонь.
Фотографії робота-розвідника Komodo
Фото: DOK-ING