Зазвичай розвідку в місцях, де може бути застосована зброя масового ураження або сталася катастрофа, ведуть кілька бійців з вимірювальним обладнанням і засобами індивідуального захисту. Використання роботів у таких умовах доцільніше, безпечніше та швидше.

Цікаво Туреччина показала два проєкти збройних безпілотних суден озброєних торпедами

Розробкою робототехнічних комплексів для розвідки у таких екстремальних та небезпечних умовах займаються низки країн.

  • У США з 2015 року такі машини створює компанія iRobot на базі портативного робота 510 PackBot, який важить 27 кілограм.
  • Розробкою робототехнічного комплексу для радіаційної, хімічної і біологічної розвідки займають і в Росії. Там застосовують наземні роботизовані платформи і безпілотні літальні апарати.

Хорватський робот для розвідки у потенційно небезпечних умовах

Нещодавно свою розробку у цьому напрямку продемонструвала хорватська компанія DOK-ING. Вона презентувала наземного робота Komodo 29 червня на своєму заході у Загребі.

Це безпілотна броньована машина на гусеницях, призначена для ведення розвідки в умовах радіаційного, хімічного і біологічного забруднення. Разом з тим робота Komodo цілком можна застосовувати і для звичайних інженерних робіт.

Характеристики хорватського робота Komodo

Komodo важить 17 тонн і оснащений гібридною силовою установкою з дизель-генератора, приводних електродвигунів і комплекту акумуляторних батарей. Завдяки останнім він може працювати при високих температурах, повному задимлення і відсутності кисню.

  • Робот розвиває швидкість до 30 кілометрів на годину, і на шляху вміє розпізнавати і об'їжджати перешкоди.
  • Щоб переміщати вантажі, у нього є маніпулятор в задній частині і бульдозерний ніж-щит в передній. Перший підіймає до 900 кілограм, а другий – до двох тонн.
  • Ніж-щит здатний також переміщати перешкоди вагою до десяти тонн і видаляти ґрунт під час дезактивації поверхонь.

Фотографії робота-розвідника Komodo

Фото: DOK-ING