Horizon Aircraft показала аеротаксі з крилами-трансформерами

Канадський стартап Horizon Aircraft представив робочу версію авіатаксі Cavorite X5 у масштабі 50%. Цей апарат поки не готовий до польотів за участю пілота та пасажирів, але підходить для повноцінних випробувань інженерної конструкції, двигунів та ПЗ.

Порівняльний зразок обладнаний електромотором, роторами та системою для перемикання між вертикальним зльотом і горизонтальним польотом. Передбачається, що комерційна модель Horizon розганятиметься до 450 км/год і отримає запас ходу на 500 кілометрів.

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Що відомо про новий апарат Horizon Aircraft

Horizon Cavorite X5 – це eVTOL, що поєднує в собі елементи класичних літаків, квадрокоптерів та апаратів-трансформерів. Запатентована система складається з нерухомих крил, як у звичайних літаків, і вбудованих вентиляторів, які ховаються під кожним крилом. У режимі крейсерського польоту Cavorite X5 покладається на ті ж механізми, що й інші електричні літаки, а в процесі зльоту та посадки він задіює ротори.



Horizon Cavorite X5 – гібрид електролітака та аеротаксі / Фото Horizon Aircraft

За словами засновника Horizon Брендона Робінсона, використання подібної схеми забезпечило eVTOL кількома перевагами. Насамперед наднизьким лобовим опором. Забираючи вентилятори під крила, Cavorite X5 підвищує ефективність польоту, збільшує максимальну швидкість та знижує рівень витрат батареї. Таким чином, апарат Horizon буде пролітати більші відстані, ніж інші eVTOL з порівнянними габаритами та специфікаціями, впевнені розробники.

Важко отримати таку швидкість від багатороторної системи, оскільки ви стикаєтеся з усіма видами флаттера та аеродинамічних проблем, ці літаки просто не призначені для такої швидкості,

– розповів Робінсон.

Глава Horizon також зазначив, що його компанія не буде жертвувати безпекою для маркетингових девізів. Тому в Horizon націлені на комфортну та безпечну для потенційних клієнтів швидкість у 450 км/год та запас ходу близько 500 кілометрів. За його словами, інші підприємства вже обіцяють розгін до 860 км/год, не розуміючи, яку небезпеку тим самим можуть наразити своїх пасажирів.



Апарат отримає запас ходу в 500 кілометрів / Фото Horizon Aircraft

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Що стосується робочого прототипу, то зараз розмах крил Cavorite X5 становить 6,7 метра, його довжина – 4,6 метра, а вага – близько 227 кілограми. Цей апарат незабаром вирушить на полігон для тестування льотних систем. Cavorite X5 підніматиметься в повітря, приземлятиметься і переходитиме в режим горизонтального польоту. Коли на ринку з'явиться повноцінна версія eVTOL, у компанії поки що не вирішили.