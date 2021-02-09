Марсіанський зонд ОАЕ Hope Mars успішно вийшов на орбіту Червоної планети

Об'єднані Арабські Емірати стали другою країною, яка підкорила орбіту Марса з першої спроби (першою була Індія). Зонд Hope Mars займеться дослідженням Марса з орбіти.

Апарат Hope Mars ("Надія") було запущено до Марсу 19 липня 2020 року і 9 лютого 2021 року він вийшов на орбіту навколо Червоної планети.

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Для ОАЕ ця місія дуже важлива, адже вона поставила країну в один ряд з нечисленними державами, які проводили аналогічні космічні дослідження. Країна розробляла апарат протягом шести років, а у програмі взяли участь близько 450 фахівців з Космічного центру Мохаммеда ібн Рашида, американської Лабораторії атмосферної та космічної фізики в Університеті Колорадо, Університету штату Арізона і Каліфорнійського університету у Берклі.

Чим займеться Hope Mars на орбіті Червоної планети

Роботизований зонд розміром з невеликий автомобіль протягом двох років буде займатися створенням повної карти марсіанської атмосфери. Перед апаратом стоять завдання з вивчення того, як змінюється погода протягом дня і протягом року у різних географічних регіонах Марса, а також завдання з дослідження метеорологічних подій у нижніх шарах атмосфери планети.



Апарат Hope Mars / Фото Mohammed bin Rashid Space Centre