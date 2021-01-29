В Honor підтвердили повернення на їхні смартфони сервісів Google

Генеральний директор Honor підтвердив, що на їхні смартфони вже незабаром повернуться сервіси Google. Новинки, які вийдуть найближчим часом, будуть з коробки працювати під управлінням операційної системи Android 11 і отримають повний набір додатків Google.

Джерело: Gizchina

Насправді, чутки про те, що майбутні телефони Honor отримають Google Play почали з'являтися одразу після продажу бренду.

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Чому сервіси зникли

Щоб прояснити ситуацію, нагадаємо, що раніше бренд Honor входив до складу корпорації Huawei. У 2019 році цей техногігнат потрапив у санкційний список США. Вони передбачають заборону на співпрацює з американськими компаніями, зокрема з Google.

Тож виробникові довелося випустити власні мобільні сервіси Huawei і AppGallery, щоб надати користувачам доступ до додатків Android. Цього року вона планує перевести свої смартфони на нову операційну систему HarmonyOS.

Звичайно, так ж ситуація спіткала і смартфони Honor. І саме тому, щоб уникнути дії санкцій Huawei продала бренд.

Повернення сервісів Google

Як заявив гендиректор Honor Джордж Чжао, у компанії немає причин не співпрацювати з Google. Компанія має право вести справи з американськими компаніями або компаніями, що використовують американські технології.

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Тож наразі Honor вже укладає угоди. Бренд підтвердив, що буде використовувати обладнання Intel, AMD, Qualcomm і MediaTek в своїх пристроях. Договір з Google поки не підписаний, але генеральний директор компанії сказав, що дві компанії вже ведуть відповідні переговори.