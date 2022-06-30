Російські ЗМІ з посиланням на джерела серед дистриб'юторів зазначають, що поставки смартфонів Honor фактично припинила, хоча офіційної заяви щодо цього компанія не робила.

Не пропустіть Санкції працюють: російські оператори почали брати гроші за sim-картки

Там також повідомляють, що зараз Honor зайнята пошуком партнерів у таких країнах, як Вірменія та Грузія для ввезення ґаджетів на російську територію за допомогою паралельного імпорту. Це дозволить знизити санкційні ризики для Honor, яка тільки-но покращила своє становище на ринку смартфонів.

Після вторгнення Росії в Україну ринок країни агресора залишили багато великих постачальників електроніки, включаючи Apple, ASUS, Dell, Samsung та інші. Внаслідок цього ремонт ґаджетів став проблемним – ціни суттєво зросли, терміни затягнулися, а на запчастини почали розбирати нові та користовані пристрої.

Легалізація "сірого" імпорту

Нагадаємо, що в Росії фактично узаконили схеми "сірого" імпорту техніки, знявши кримінальну відповідальність за контрабанду. Це призвело до того, що вартість комп'ютерної техніки та електроніки для кінцевого споживача почала зростати на 20% – 50%.

А ще Росія має серйозні проблеми з деякими категоріями товарів. Серед них преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони, розумні годинники, ігрові консолі та інша техніка.

До речі, раніше повідомляли про проблеми зі смартфонами Samsung ввезеними у Росію за схемою паралельного імпорту. Пристрої просто не вдалося активувати. Включити новий апарат, вставивши в нього SIM-карту російського оператора, неможливо, якщо пристрій не призначений для продажу в Росії.