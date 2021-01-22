Нещодавно корпорація Huawei офіційно продала свій суббренд Honor. Тож багатьох хвилює питання – нові смартфони компанії працюватимуть на базі HarmonyOS чи Android. При цьому у Honor ще більше заінтригували, сказавши про випуск нової операційної системи для своїх смартфонів.

Після презентації Honor V40, генеральний директор Honor Чжао Мін заявив, що питання операційки залежить від прогресу, якого доб'ються розробники HarmonyOS, повідомляє HuaweiCentral.

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Деталі про нову ОС

Чжао Мін також зробив дуже цікаву заяву, в якій зазначив, що майбутня операційна система з відкритим вихідним кодом для смартфонів Honor буде “іншою і дійсно найкращою”.

В подробиці, на жаль, гендиректор вдаватись не став. Експерти наразі лише висловлюють припущення, про що Honor, можливо, готує власну операційну систему.

Також можна припустити, що виробник планує створити нову оболонку на базі Android або оптимізувати HarmonyOS для своїх смартфонів.

Раніше у компанії вже робили резонансні заяви. Наприклад, заявили, що готують випуску "суперфлагманський" смартфон. При цьому виробник представить одразу дві серії топових пристроїв – Mate і P.