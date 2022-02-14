Homo sapiens потрапив в Європу на тисячі років раніше, ніж вважалося

Група науковців досліджувала печеру у Франції та виявили докази того, що люди потрапили туди на 10 тисяч років раніше, ніж вважалося раніше. Відповідне дослідження опубліковано у Science Advances.

Археологічні дані свідчили, що наші пращури, Homo sapiens, заселили територію Європи приблизно 45 – 43 тисячі років тому. Близько 40 тисяч років тому неандертальці у Європі практично зникають (за іншими даними – вони могли виживати на території Іберійського півострова до 37 – 30 тисяч років тому). Збіг у появі людини та зникненню наших "двоюрідних братів" доволі очевидний й було не зовсім зрозуміло, як Homo sapiens змогли так швидко "викорінити" інший вид Homo. Тепер ситуація стала дещо зрозумілішою, адже люди заселили Європу на 10 тисяч років раніше, ніж вважалося.

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Сапієнси робили ідентичні знаряддя праці в один й той самий час, перебуваючи на різних кінцях Європи / Фото Phys

"Люди у Францію, неандертальці – з Франції"

Група археологів та палеоантропологів досліджувала печеру Мандрін, південь Франція. Тисячі років тому це місце буквально було стратегічно важливим пунктом, адже печера розташована в долині річки Рони, де та протікає між двома гірськими хребтами. Десятки тисяч років тому цією долиною мігрували стада тварин, а жителі печери полювали на них.

Вчені пильно досліджували Мандрін, адже там лишилося чимало археологічних артефактів. Неочікувано там були виявлені кам'яні знаряддя праці, які створювали саме люди, а не неандертальці. Ці знаряддя – це близько 1 500 кремнієвих наконечників для списа, які у той самий час виготовляли Homo sapiens і на території Азії. Також очевидним фактом того, що ці знаряддя не були зроблені неандертальцями, було те, що в археологічних прошарках нижче та вище немає знахідок, які б технологічно були схожими.

Та найцікавіша знахідка – це зуб дитини, який однозначно належать саме людині – Homo sapiens. Фактично, це поставило крапку у питанні, хто ж тут жив. І найцікавіше те, що люди, згідно із дослідженнями, уподобали печеру Мандрін 54 тисячі років тому. До цього найбільш ранньою знахідкою кісток людей у Європі були артефакти з печери Бачо Кіро, Болгарія, вік яких становить близько 45 тисяч років. Це на 1 700 кілометрів західніше Мандріна.

Подальші дослідження показали, що Homo sapiens жили у печері всього лише близько 40 років, а потім пропали – пішли самі, чи їм "допомогли" піти.

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Зуби з печери Мандрін: рівень E – знайдений людський зуб / Фото Science Advances

А що неандертальці?

Наші двоюрідні брати жили у печері Мандрін до того, як туди потрапили люди, та після того, які ті звідти пішли. Генетичні дослідження неандертальців показали, що приблизно від 52 тисяч років тому їхня популяція починає скорочуватися, поки не зійде нанівець. Це може свідчити, що саме тоді почалися "тісніші контакти" між нашими прямими пращурами та Homo neanderthalensis.

Це ж непрямо може підтверджувати те, що Homo sapiens дійсно заселили Європу набагато раніше, ще 54 тисячі років тому й почали витісняти неандертальців з "насиджених територій". Питання про те, до якого саме часу дожили "паралельні люди" досі відкрите. Існують непрямі свідчення того, що на території Іберійського півострова вони жили ще до часу 30 – 28 тисяч років тому. Проте ці дані можуть виявитися сумнівними. Ймовірніше за все, неандертальці дожили до часу 37 – 35 тисяч років тому.