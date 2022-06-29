За словами міністра, вже зовсім скоро 1000 українців отримають можливість безкоштовно опанувати IT-спеціальностей. Згодом кількість таких студентів обіцяють збільшити до 2000. Кінцевою метою програми є десятки тисяч українців в IT.

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Це лише перший етап й абсолютно новий підхід до взаємодії між потенційними студентами, державою та освітніми компаніями. Важливо, що не держава буде навчати IT, а саме компанії, які цим професійно займаються та мають класні кейси з навчання світчерів,

– повідомив Федоров.

Міністр наголосив, що головна ціль програми – збільшити частку IT у ВВП країни до 10%, яка до повномасштабного вторгнення сягала максимум 5%. Також Федоров додав, що попри війну український IT сектор продовжує зростати.

Опанувати можна будь-який з 11 ІТ-напрямів:

FrontEnd,

QA,

Java,

Python,

Project/Product Management,

Digital Marketing.

Подати заявки зможуть громадяни України від 21 до 60 років, які не мають формальної освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі ІТ.

Важливо! Більше детальної інформації, а також відповіді на можливі запитання можна дізнатися на офіційному сайті програми.