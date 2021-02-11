Компанія Hyundai презентувала концепт робота-кур'єра Tiger X-1. Його унікальність полягає у тому, що він може не лише їздити, але й перемикатися на ходьбу для подолання різних перешкод. Розробка призначена для автономної роботи в екстремальних умовах і навіть на Місяці.

Tiger X-1 сильно нагадує спрощену версію прогулянкового автомобіля Hyundai Elevate, показаного на CES 2019. Ймовірно, компанія продовжує експериментувати з різними форматами роботів.

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Чим особливий концепт робота Tiger X-1

Робот Tiger X-1 розроблений за участі експертів Autodesk і консультантів з промислового дизайну з Sundberg-Ferar. Відмінною рисою новинки стала варіативність руху: його ноги можуть складатися або подовжуватися в залежності від типу дороги. Наприклад, для подолання нерівного ландшафту, робот може перемикатися на ходьбу. Він також оснащений 28 датчиками положення і 28 різними моторами. Всеспрямованість конструкції дозволяє рухатися у будь-яку сторону з однаковою швидкістю.

Імовірно, Tiger X-1 можна використовувати для наукових експедицій або доставки товарів, наприклад медичних препаратів, у місця стихійних лих. На презентації представник Hyundai зазначив, що дизайн робота розроблявся з урахуванням сумісності з аеротаксі, за допомогою якого його можна буде відправити у важкодоступну і віддалену місцевість.

Концепт робота Tiger X-1, відео:

Чи справді Hyundai випустить такого робота

Плани з реалізації цієї концепції не уточнюються, але ймовірно розробки отримають свій розвиток в інших проєктах. Ідею такого ходячого робота можна застосувати у створенні транспорту для людей з обмеженими можливостями.

Розробка Tiger X-1 вписується в публічну бізнес-стратегію Hyundai. У жовтні 2019 року голова компанії Чанг Еюйсан заявив, що робототехніка стане одним з ключових напрямків, якому в майбутньому хочуть приділити близько 20% бізнесу.

У кінці 2020 року Hyundai Motor Group купила близько 80% акцій Boston Dynamics. Автовиробник заплатив за це 880 мільйонів доларів.