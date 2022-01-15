Хмарочос у Сан-Франциско стрімко нахиляється: чим це загрожує і що буде далі

Влада американського міста Сан-Франциско занепокоєна станом житлового хмарочоса Millennium Tower. Він поступово перетворюється на Пізанську вежу.

Інженери фіксують нахил по 7,5 сантиметра на рік. До початку 2022 року "Вежа тисячоліття" вже нахилилася приблизно на 66 сантиметрів на північний захід.

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Що відбувається з хмарочосом

Про проблему відомо вже п'ять років.

Торік провели ремонтні роботи, однак виявилось, що вони не допомогли.

Будівля продовжує просідати в землю на 5 сантиметрів за рік.

Хмарочоси зазвичай дають осідання після будівництва, але не таке велике, як у цьому випадку.

Хмарочос залишається безпечним, але ми вважаємо, що проєкту необхідно відновити будівництво і завершити його якомога швидше,

— заявив інженер з ремонту Рон Гамбургер на чергових міських слуханнях з цього питання, які відбулися на початку січня.

При нинішніх темпах зсуву нахил вежі може досягти функціонального максимуму в метр всього за кілька років. Ліфти й сантехніка в цьому випадку можуть перестати працювати. Щоб зупинити процес, інженери планують встановити 18 сталевих паль. Зараз це найкращий спосіб зупинити нахил і, можливо, пустити його в зворотному напрямі, вирівнявши будівлю. У це планують вкласти 100 мільйонів доларів.

Чому нахиляється вежа