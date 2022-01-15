Інженери фіксують нахил по 7,5 сантиметра на рік. До початку 2022 року "Вежа тисячоліття" вже нахилилася приблизно на 66 сантиметрів на північний захід.

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Що відбувається з хмарочосом

Про проблему відомо вже п'ять років.

Торік провели ремонтні роботи, однак виявилось, що вони не допомогли.

Будівля продовжує просідати в землю на 5 сантиметрів за рік.

Хмарочоси зазвичай дають осідання після будівництва, але не таке велике, як у цьому випадку.

Хмарочос залишається безпечним, але ми вважаємо, що проєкту необхідно відновити будівництво і завершити його якомога швидше,

— заявив інженер з ремонту Рон Гамбургер на чергових міських слуханнях з цього питання, які відбулися на початку січня.

При нинішніх темпах зсуву нахил вежі може досягти функціонального максимуму в метр всього за кілька років. Ліфти й сантехніка в цьому випадку можуть перестати працювати. Щоб зупинити процес, інженери планують встановити 18 сталевих паль. Зараз це найкращий спосіб зупинити нахил і, можливо, пустити його в зворотному напрямі, вирівнявши будівлю. У це планують вкласти 100 мільйонів доларів.

Чому нахиляється вежа