Інженери фіксують нахил по 7,5 сантиметра на рік. До початку 2022 року "Вежа тисячоліття" вже нахилилася приблизно на 66 сантиметрів на північний захід.
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Що відбувається з хмарочосом
- Про проблему відомо вже п'ять років.
- Торік провели ремонтні роботи, однак виявилось, що вони не допомогли.
- Будівля продовжує просідати в землю на 5 сантиметрів за рік.
- Хмарочоси зазвичай дають осідання після будівництва, але не таке велике, як у цьому випадку.
Хмарочос залишається безпечним, але ми вважаємо, що проєкту необхідно відновити будівництво і завершити його якомога швидше,
— заявив інженер з ремонту Рон Гамбургер на чергових міських слуханнях з цього питання, які відбулися на початку січня.
При нинішніх темпах зсуву нахил вежі може досягти функціонального максимуму в метр всього за кілька років. Ліфти й сантехніка в цьому випадку можуть перестати працювати. Щоб зупинити процес, інженери планують встановити 18 сталевих паль. Зараз це найкращий спосіб зупинити нахил і, можливо, пустити його в зворотному напрямі, вирівнявши будівлю. У це планують вкласти 100 мільйонів доларів.
Чому нахиляється вежа
- Компанія-забудовник звинувачує в ситуації будівельників сусіднього хмарочоса – нібито були некоректно проведені земляні роботи.
- Будівельники провину не визнають і стверджують, що сама Millennium Tower побудована з порушеннями.
- Міський наглядач Сан-Франциско Аарон Пескін обурений станом робіт з ремонту, які, хоч і почалися, але результату ще жодного не принесли через відсутність чіткої координації дій, і вимагає виправити ситуацію в найкоротші терміни.