Хлопчики та дівчатка: чи відрізнялися один від одного динозаври різної статі

У багатьох сучасних тварин самці та самки відрізняються. Але ми точно не були впевнені, що така різня між статями існувала й у динозаврів. Останні дослідження свідчать, що таки різниця була.

Різниця між різними статями одного виду називають статевим диморфізмом. Проявлятися він може по різному: розмірами, кольором пір'я, наявності чи відсутності певних елементів (роги, хвости). Диморфізм проявляється й у птахів, чиїми предками фактично є динозаври. Тому науковці логічно припустили, що у вимерлих ящерів теж мали бути розбіжності між статями. Але довести це виявилося не так просто.

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Скелет майазавра, який добре зберігся / Фото The Conversation

Статевий диморфізм у динозаврів

Знаходячи кістки динозаврів, науковці не можуть визначити чи відрізнялися самці від самок. Це пов'язано з цілою низкою проблем:

В більшості випадків взагалі не можна визначити, тварині якої статі належав знайдений скелет.

Кістки знаходять фрагментарно.

Кістки часто потрощені та понівечені часом.

Кістки динозаврів навіть одного виду часто відрізняються між собою. На це впливає вік динозавра, його спосіб життя, генетика, регіон проживання, якість харчування та інші фактори.

Проблему визначення статі та, відповідно, розв'язання проблеми наявності чи відсутності диморфізму можна б було вирішити, якби палеонтологи мали тисячі кісток та сотні скелетів динозаврів одного виду. Але поки що таких "покладів" кісток не знайшли. Та вчені розуміли, що відмінності між статями принаймні деяких видів динозаврів мали бути – їх лише необхідно було знайти.

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Докази диморфізму

У деяких рідкісних випадках палеонтологи майже точно впевнені у тому, якої саме статі динозавра вони знайшли.

Така ситуація виникла з майазаврами, коли дослідники виявили гнізда тварин з яйцями чи молодими особинами та ймовірну матір біля них.

Окрім того, скелетів майазаврів різного віку було виявлено дуже багато, тому це допомагало у визначенні того, чи існував статевий диморфізм у них.

Ба більше, більшість скелетів знайдені в одному регіоні – тварини жили в один час та померли в один й тому самий час. Тому розбіжностей між ними через різні умови життя бути не повинно.

Використавши увесь набір даних, науковці виявили, що самці та самки майазаврів мали розбіжності у вазі, що говорить нам про статевий диморфізм. Цікаво, що такої різниці не виявили у тиранозаврів та пситтакозаврів, які також "брали участь" у дослідженні. Також існують свідчення того, що стегозаври різної статі також мали значні розбіжності у зовнішньому вигляді.