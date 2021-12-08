Hitachi разом з General Electric збудують у Канаді перший у своєму роді модульний мініреактор

Американська компанія General Electric та японської Hitachi повідомили, що їхнє спільне підприємство GE Hitachi Nuclear Energy отримала контракт від провідного канадського постачальника енергії. Компанії Ontario Power Generation хоче збудувати малий модульний реактор (SMR).

Вартість угоди між GE Hitachi Nuclear Energy та Ontario Power Generation не розкривається, однак це перше замовлення на модульний реактор подібного типу. Саме такі малі джерела енергії сьогодні розглядаються, як рішення наступного покоління у ядерній енергетиці.

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Чим особливий модульний реактор від GE Hitachi Nuclear Energy

Реактор Hitachi BWRX-300 може бути побудований набагато швидше, ніж звичайні реактори й теоретично він значно безпечніший завдяки своєму невеликому розміру. Ядро реактора може охолоджуватися виключно за допомогою конвекції води без використання насосів, а кількість радіоактивних матеріалів набагато менша, ніж у потужніших моделях.

Варто зазначити, що для Hitachi це перше замовлення з 2008 року. Перед цим компанію спіткала низка невдач у японській ядерній енергетиці, найбільшою з яких стала

Експерти не виключають, що малі vjlekmys реактори (SMR) матимуть у Канаді широке застосування, оскільки країна рішуче шукає способи знизити вуглецеві викиди в атмосферу.

SMR виробляють менше енергії, ніж реактори, зате їх можна швидше будувати, вони менше коштують і можуть бути зібрані безпосередньо перед інсталяцією на майданчику для електростанції. При цьому керування подібними реакторами також набагато простіше.

Наступного року Ontario Power планує подати заявку на будівництво до чотирьох реакторів BWRX-300, перший із яких буде закінчено не раніше 2028 року. Модель потужністю 300 МВте використовує технологію Hitachi, що передбачає використання "легкої" води замість важкої.

У Південній Кореї використання міні-реакторів входить у стратегію досягнення "вуглецевої нейтральності". США та Великобританія проводять дослідження та розробку малих реакторів. У 2020 році модель, розроблена американським стартапом NuScale Power, отримала схвалення Комісії з ядерного регулювання США.