Китайський виробник Hisense презентував новий лазерний телевізор. Він отримав назву Hisense L9F Laser TV. Це перший розумний телевізор компанії, який оснащений камерою з штучним інтелектом.

Новинку можна придбати у двох розмірах діагоналі екрану – 75 і 80 дюймів. Він оснащений спеціальним екраном, який може протистояти навколишньому світу і поліпшити чіткість зображення, повідомляє Gizmochina.

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Що ще цікавого

Hisense L9F Laser TV використовує незалежне триколірне лазерне джерело в якості джерела світла. Це дає змогу передати широку кольорову гаму 107% BT.2020, що ширше, ніж у DCI-P3. Роздільна здатність складає 4K.

Максимальна яскравість може досягати 380 ніт. Телевізор підтримує функцію визначення відстані, його яскравість автоматично зменшується в межах метра для комфортного захисту очей.

При цьому у виробника додали, що найкраща відстань для перегляду телевізора становить близько 3 метрів.

За продуктивність відповідає вбудований 4-ядерний процесор MediaTek MT9639 у парі з 3 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Телевізор Hisense L9F Laser TV / Фото gizmochina.com

Також новинка оснащена хорошою аудіосистемою з вбудованою технологією віртуального об'ємного звуку DTS Virtual: X.

Камера на базі штучного інтелекту має роздільну здатність FullHD та підтримує регулювання кута нахилу 35 градусів. Цю камеру можна використовувати для відеодзвінків, занять фітнесом, караоке тощо. Телевізор також оснащений мікрофоном з підтримкою голосового управління.

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Ціна

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