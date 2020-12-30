Hisense випустив лазерний телевізор з камерою з штучним інтелектом
Китайський виробник Hisense презентував новий лазерний телевізор. Він отримав назву Hisense L9F Laser TV. Це перший розумний телевізор компанії, який оснащений камерою з штучним інтелектом.
Новинку можна придбати у двох розмірах діагоналі екрану – 75 і 80 дюймів. Він оснащений спеціальним екраном, який може протистояти навколишньому світу і поліпшити чіткість зображення, повідомляє Gizmochina.
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Що ще цікавого
Hisense L9F Laser TV використовує незалежне триколірне лазерне джерело в якості джерела світла. Це дає змогу передати широку кольорову гаму 107% BT.2020, що ширше, ніж у DCI-P3. Роздільна здатність складає 4K.
Максимальна яскравість може досягати 380 ніт. Телевізор підтримує функцію визначення відстані, його яскравість автоматично зменшується в межах метра для комфортного захисту очей.
При цьому у виробника додали, що найкраща відстань для перегляду телевізора становить близько 3 метрів.
За продуктивність відповідає вбудований 4-ядерний процесор MediaTek MT9639 у парі з 3 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.
Телевізор Hisense L9F Laser TV / Фото gizmochina.com
Також новинка оснащена хорошою аудіосистемою з вбудованою технологією віртуального об'ємного звуку DTS Virtual: X.
Камера на базі штучного інтелекту має роздільну здатність FullHD та підтримує регулювання кута нахилу 35 градусів. Цю камеру можна використовувати для відеодзвінків, занять фітнесом, караоке тощо. Телевізор також оснащений мікрофоном з підтримкою голосового управління.
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Ціна
На китайському ринку телевізор оцінили:
- 75-дюймова модель з номером 75L9F – 13 999 юанів (2140 доларів або майже 60 тисяч гривень),
- 80-дюймова модель (80L9F) – 19 999 юанів (3060 доларів або 85 700 гривень).
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