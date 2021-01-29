Наприкінці минулого року компанія Hisense представила смартфон A7 5G – перший у світі з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління, обладнаний чорно-білим дисплеєм на електронному папері E Ink. А тепер дебютувала версія пристрою під назвою A7 CC.

Джерело: Gizmochina

Новинка наділена екраном на основі кольорового електронного паперу розміром 6,7 дюйма по діагоналі та володіє піксельною щільністю 100 точок на дюйм.

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Характеристики нового смартфона

Смартфон отримав процесор Unisoc Tiger T7510, який об'єднує вісім ядер з тактовою частотою до 2,0 гігагерц, графічний прискорювач PowerVR GM 9444 і модем 5G. Чіп працює з 6 гігабайтами оперативної пам'яті.

В арсеналі апарату – накопичувач місткістю 128 гігабайтів, тильний дактилоскопічний сканер, одинарні камери спереду і ззаду, 3,5-міліметрове гніздо для навушників і бічні фізичні кнопки управління, одну з яких можна програмувати на різноманітні функції.

Живлення забезпечує акумуляторна батарея ємністю 4770 мА·год з 18-ватною підзарядкою. Використовується операційна система Android 10 зі спеціально доопрацьованим інтерфейсом

Смартфон доступний у двох кольорах: Obsidian Black і Moonlight Silver.

Ціна

Коштує смартфон близько 370 доларів США – 10 390 гривень.