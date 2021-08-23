Хіміки знайшли понад 100 тисяч унікальних речовин в неочікуваному місці – у пиві

Завдяки особливостям приготування у пиві містяться сотні унікальних хімічних сполук. Вчені вирішили виявити їх за допомогою одного з найсучасніших методів аналізу.

Дослідженням займались німецькі вчені. Вони застосували новітній метод мас-спектроскопії, щоб визначити, які таємниці приховує такий популярний у всьому світі напій, як пиво.

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Пивні відкриття

Для аналізу науковці обрали 467 сортів пива, привезених із сорока країн світу – Північної і Південної Америки, Європи, Африки і Південно-Східної Азії.

Перш за все визначали повний хімічний склад різних видів пива, для чого застосували мас-спектрометр, який також здатен визначити концентрацію тих чи інших речовин.

Мас-спектрометр перетворює атоми речовини у заряджені іони і по їх струму визначає тип атомів та підраховує кількість.

Також намагались відтворити послідовність реакцій, які відбуваються при варінні.

На дослідження кожного сорту було потрібно приблизно 10 хвилин.

У результаті хіміки виявили, що усі ці сорти пива можна описати приблизно 7700 хімічними формулами, у кожній з яких бере участь до 25 складних молекул. Поєднання варіантів створює понад 100 000 речовин. Але найцікавіше те, що 80 відсотків цих речовин узагалі не відомі науці – вони не зустрічаються в жодній базі даних.

Усі ці поєднання визначають різноманіття смаку, аромату та інших якостей. Причому чим складніший процес варіння пива, тим більшою буде й молекулярна складність

Пиво – це приклад колосальної хімічної складності. І завдяки недавнім досягненням в аналітичній хімії ми можемо розкрити цю складність з безпрецедентною деталізацією,

– коментує Філіп Шмітт-Копплін, професор Мюнхенського технічного університету.

Нагадаємо, нещодавно китайські вчені винайшли гнучкий лід, який можна зав'язати у вузол. Його можна застосувати у детекторах забруднення навколишнього середовища через особливі властивості.