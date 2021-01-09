Компанія Huawei офіційно анонсувала мультимедійно-розважальну систему для автомобілів, яку в компанії називають розумним екраном для автомобілів або Huawei HiCar Smart Screen. Екран має роздільну здатність 1920х720 пікселів при співвідношенні сторін 8:3.

Це перший автомобільний екран, який підтримує платформу Huawei HiCar. Додатки зі смартфонів Huawei і Honor можна легко перенести на великий екран мультимедійної системи, повідомляє cntechpost.

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Особливості HiCar Smart Screen

Пристрій вже підтримує більше ніж 30 додатків, включаючи навігаційні, такі як Baidu Maps і Gaode Map, а також музичні, такі як Himalaya FM. Новинка підтримує голосове управління і управління жестами. Екран також можна підключити до автомобільної стереосистеми.

Huawei HiCar Smart Screen отримав 8,9-дюймовий дисплей IPS. Він має вузьку рамку шириною 6 мм, його роздільна здатність становить 1920х720 пікселів, при цьому співвідношення сторін становить 8:3.

Трейлер Huawei HiCar Smart Screen, відео:

Його максимальна яскравість становить 700 кд/м2. Пристрій оснащений системою автоматичного регулювання яскравості екрану. Виробник стверджує, що ви будете бачити чітку інформацію на екрані при русі в різний час доби і при різних погодних умовах. Екран відображає 16,7 млн ​​відтінків і охоплює 72% колірного простору NTSC, також на екрані є покриття антивідблиску.

Розумний автомобільний екран Huawei також оснащений висувною камерою. Крім підтримки звичайних викликів, пристрій також підтримує відеодзвінки зі смартфона Huawei. Основна камера дозволяє записувати відео роздільною здатністю 2160x1440 пікселів. Ширококутний об'єктив (135°) має діафрагму F/1,8.

Час продажу й ціна

Продажі почнуться 8 січня за ціною в 260 доларів (7 356 гривень).