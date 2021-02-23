"Хаябуса-2": капсулу у якій доставили ґрунт з астероїда на Землю відправлять до музею

Капсула з японського зонда "Хаябуса-2", у якій на Землю були доставлені зразки ґрунту з астероїда Рюгу, буде виставлена у музеї міста Сагаміхара, що неподалік Токіо. Про це повідомили в ефірі японського телеканалу NHK.

Згідно з наявними даними, капсула буде розташовуватися у музеї в період з 12 по 16 березня, а для того, щоб подивитися на неї, доведеться реєструватися заздалегідь. Оскільки в країні все ще зберігається непроста ситуація через пандемію коронавірусу, відвідати музей зможе обмежена кількість людей.

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Яку місію виконав апарат "Хаябуса-2"

5 грудня 2020 року космічний зонд "Хаябуса-2" скинув на Землю капсулу зі зразками ґрунту, взятими з астероїда Рюгу. Це стало завершальним кроком майже шестирічної експедиції зонда до цього небесного тіла. Капсула приземлилася у південній частині Австралії, де її виявили фахівці. Пізніше вона була транспортована у лабораторію Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), що розташована в околицях Токіо.



Капсула зі зразками ґрунту астероїда Рюгу після приземлення / Фото JAXA

До теперішнього часу капсулу вже розкрили, усередині неї фахівці виявили численні частинки ґрунту. Згідно з наявними даними, зараз ще не завершений етап сортування частинок ґрунту, після завершення якого буде розпочато процес аналізу зразків.



"Хаябуса-2" на астероїді – ілюстрація / Фото JAXA

Варто зазначити, що капсула з зонда "Хаябуса-2" пролетіла відстань приблизно 5 мільярдів кілометрів. Сам же зонд після скидання капсули зробив маневр з ухилення від Землі і відправився в експедицію до астероїда 1998 KY26 діаметром 30 метрів. Передбачається, що в середині 2031 зонд зробить посадку на цей астероїд і візьме з нього проби ґрунту.