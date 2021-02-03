HarmonyOS: з'явилися деталі про характеристики операційної системи Huawei

Компанія Huawei продовжує активно працювати над своєю фірмовою операційною системою HarmonyOS, яку розробляються як альтернативу Android. Цікаво, що дизайном операційка Huawei дуже нагадує Android 10.

Джерело: AndroidAuthority

Наразі HarmonyOS перебуває на стадії тестування. Щоправда, доступ до оцінки ОС ускладнювалася обмеженим доступом до бета-версії. Однак блогер Рон Амадео таки зумів протестувати операційну систему, а також поділився відгуками.

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Що відомо про HarmonyOS

За словами блогера, HarmonyOS дуже нагадує Android 10, а відмінностей він не зауважив. Він описує HarmonyOS як Android з оболонкою EMUI і кількома невеликими змінами.

Так може виглядати інтерфейс HarmonyOS

При цьому оболонку він називає "точною копією версії EMUI", яку Huawei встановлює на свої смартфони з Android.

Зас словами Амадео, HarmonyOS є більше форком (відгалуженням) Android, аніж окремою операційною системою:

Форк Android і запуск власної операційної системи з ребрендингом – це нормально. Але будьте відверті. Скажіть "HarmonyOS – це форк Android". Не називайте HarmonyOS "абсолютно нової", якщо ми бачимо зворотне.

Раніше топ-менеджер Huawei заявив, що HarmonyOS не є копією iOS чи Android. Також інсайдери повідомляли, що операційну систему мають презентувати в лютому цього року.