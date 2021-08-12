HarmonyOS вперше встановили на бензиновий автомобіль

HarmonyOS, якою компанія Huawei замінила операційну систему від Google на своїх пристроях, швидко розповсюджується на все новій й нові ґаджети. Вона вже працює на смартфонах, годинниках, системах розумного будинку, електромобілях. Тепер її встановили на звичайне бензинове авто.

Як повідомляє джерело, це буде позашляховик. Раніше HarmonyOS встановлювали лише на повністю електричні або гібридні автомобілі.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Що відомо

Автомобілі розробила компанія BAIC. Крім операційної системи, їх оснастять іншими ексклюзивними технологіями компанії Huawei, такими як однокристальна система Kirin та Huawei HiLink.

Моделей буде дві:

Beijing X5.

Beijing X7 Plus.

Перша отримає систему безпілотного водіння рівня L2+.

Інших подробиць про характеристики автомобілів ще немає.



Постер з анонсом Beijing X5 та Beijing X7 Plus / Фото HuaweiCentral

Huawei і BAIC Group вже мали досвід успішної співпраці. Раніше вони спільно запустили серію з чотирьох автомобілів ArcFox Alpha S Smart. Вони пропонували систему автономного водіння з 9 камерами і 9 радарами і технологію швидкої зарядки від компанії Huawei.