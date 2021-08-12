Як повідомляє джерело, це буде позашляховик. Раніше HarmonyOS встановлювали лише на повністю електричні або гібридні автомобілі.

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Що відомо

Автомобілі розробила компанія BAIC. Крім операційної системи, їх оснастять іншими ексклюзивними технологіями компанії Huawei, такими як однокристальна система Kirin та Huawei HiLink.

Моделей буде дві:

Beijing X5.

Beijing X7 Plus.

Перша отримає систему безпілотного водіння рівня L2+.

Інших подробиць про характеристики автомобілів ще немає.



Постер з анонсом Beijing X5 та Beijing X7 Plus / Фото HuaweiCentral

Huawei і BAIC Group вже мали досвід успішної співпраці. Раніше вони спільно запустили серію з чотирьох автомобілів ArcFox Alpha S Smart. Вони пропонували систему автономного водіння з 9 камерами і 9 радарами і технологію швидкої зарядки від компанії Huawei.

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