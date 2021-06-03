Huawei представила низку нових продуктів на базі операційної системи HarmonyOS 2

Компанія Huawei представила нові продукти, які працюють на основі операційної системи HarmonyOS 2. Користувачам обіцяють інтелектуальний досвід взаємодії багатьох пристроїв за будь-яких сценаріїв.

Хоч сьогодні ринок наповнений сучасними "розумними" пристроями, часто досвід, який вони пропонують, не можна назвати інтелектуальним. Різні системи, як правило, ускладнюють взаємодію та операції між пристроями, що зрештою призводить до роздробленого користувацького досвіду.

Цікаво Насолоджуйтесь життям на повну: тримайте ритм із TWS-навушниками Huawei FreeBuds 4i

Пристрій як система, система як єдине ціле. Ми живемо у взаємопов’язаному світі. Більше ніхто не може залишатися осторонь. Запуск HarmonyOS та низки продуктів на основі цієї новаторської системи – ще один приклад наших невпинних зусиль щодо забезпечення найкращого користувацького досвіду з далекоглядним підходом,

– сказав Річард Ю, виконавчий та генеральний директор Huawei Consumer Business Group.

Для чого Huawei потрібна HarmonyOS

Операційна система HarmonyOS саме покликана забезпечити інтелектуальний досвід взаємодії із "розумними" ґаджетами. Як операційна система наступного покоління HarmonyOS забезпечує спільну мову для різних типів пристроїв і їхньої взаємодії та надає користувачам більш зручний, безперебійний і безпечний досвід.

Система працює на розподіленій технології для гнучкого системного програмного забезпечення, а також для об’єднання незалежних пристроїв у єдиний цілісний "суперпристрій". HarmonyOS вільно використовує можливості своїх компонентів залежно від потреб користувача і забезпечує новий тип підключеного досвіду завдяки системній інтеграції пристроїв, а також віджетів сервісів.

Нові продукти на базі HarmonyOS 2

На презентації нової операційної системи Huawei показала низку продуктів зокрема, серію смарт-годинників Huawei Watch 3 і планшет Huawei MatePad Pro.

Стильний ґаджет із вигнутим скляним екраном та корпусом із нержавіючої сталі 316L. Оснащений новою заводною голівкою, яка розпізнає різні рівні натискання та забезпечує тактильний зворотний зв’язок у відповідь на дії користувача. Смарт-годинник Huawei Watch 3 дає змогу дзвонити та слухати музику, використовуючи номер та тарифний план вашого смартфона.

Серія Huawei Watch 3 – перші смарт-годинники на основі HarmonyOS, які легко взаємодіють зі смартфонами Huawei та слугують багатофункціональним помічником у дорозі. Функціональність передається зі смартфона на ваше зап’ястя, завдяки чому вся інформація про поїздки та польоти завжди перед очима.



Huawei Watch 3 – незалежний розумний помічник для вашого смартфона / Фото Huawei

Під час поїздки додому з аеропорту на громадському транспорті як на годиннику, так і на смартфоні з’явиться нагадування про наближення до кінцевого пункту призначення. Вам більше не доведеться турбуватися про ризик пропустити свою зупинку.

Huawei Watch 3 – це також асистент з фітнесу та здоров’я, який підтримує до 100 режимів тренувань.

Годинник оснащений новим високоточним датчиком температури і здатний визначати температуру тіла;

Ґаджет підтримує функції контролю рівня глюкози в крові;

Розпізнає падіння та має функцію екстреної допомоги.

Ви можете користуватися смарт-годинником для керування станом свого здоров’я в режимі реального часу. Також існує функція нагадування про маленькі корисні звички, про які легко забути, наприклад, коли пити воду або приймати ліки.

Ще одна перевага – час автономної роботи: 5 днів у "розумному" режимі та 21 день у надтривалому режимі для Huawei Watch 3 Pro. Для Huawei Watch 3 час автономної роботи становить 3 дні в "розумному" та 14 днів у надтривалому режимі.

Huawei MatePad Pro

Новий Huawei MatePad Pro має 12,6-дюймовий OLED-дисплей FullView та співвідношення екрана до корпусу 90% — найвищий показник серед усіх планшетів, представлених на ринку. За підтримки розподілених можливостей управління даними та планування завдань HarmonyOS Huawei MatePad Pro безперебійно взаємодіє зі смартфонами та ПК, щоб подвоїти вашу продуктивність і творчий потенціал у різних сценаріях: чи то в офісі, чи то за кульманом.

Зокрема, Huawei MatePad Pro підтримує багатоекранну взаємодію між планшетом та ПК. У режимах дзеркала та розширення планшет може стати графічною дошкою або дисплеєм. Також доступна функція перетягування файлів між пристроями, яка забезпечує більш ефективний досвід їхньої взаємодії.

Не пропустіть Огляд Huawei Band 6: стильний смартгодинник із великим дисплеєм

Новий інтерактивний досвід взаємодії гаджетів

Завдяки функції Multi-device interaction у HarmonyOS управління декількома пристроями обіцяє бути простішим. Нова панель управління декількома пристроями забезпечує зручне та інтуїтивне підключення ґаджетів завдяки перетягуванню й інтеграції. Вона дозволяє поєднувати роботу пристроїв на основі певних сценаріїв користування.

Наприклад, щоб переглянути фільм удома пізно ввечері, необхідно просто відкрити панель управління і перетягти значок розумного екрана на значок смартфона. Фільм "перестрибне" з телефону на телевізор. Якщо ви користуєтеся Huawei FreeBuds 4, перетягніть значок навушника на значок смартфона. Фільм і надалі відтворюватиметься на екрані, а звук — через FreeBuds.

Новий центр завдань для декількох пристроїв у HarmonyOS дозволяє переміщувати додатки між різними ґаджетами без потреби їхнього встановлення на кожному окремому пристрої. Усі функції та сервіси доступні будь-де і будь-коли.

Процеси виконання завдань інших ґаджетів відтворюються на будь-якому пристрої, що входить до системи Super Device. Якщо вам потрібен більший дисплей для мобільного геймінгу, ви можете просто свайпнути вгору та навести на екран огляду, а потім перенести гру на Huawei MatePad Pro й продовжити розважатися.



Harmony OS робить перемикання між пристроями інтуїтивним / Фото Huawei

Головний екран нової операційної системи HarmonyOS ще більш упорядкований. Ви можете свайпати вгору по додатках і створювати віджети сервісів, де у режимі реального часу відтворюватиметься інформація про доступ або сервіс. Таким чином, немає необхідності відкривати сам додаток. Ви можете налаштувати розмір віджетів, торкнувшись додатків та свайпнувши по екрану, а також торкнутися будь-якого вільного місця на екрані, щоб сховати їх.

Новий Huawei HiLink

Щоб оснастити пристрої інших брендів інтелектуальними функціями, Huawei HiLink оновлено до HarmonyOS Connect. Пристрої розумного будинку можуть бути підключені до смартфона завдяки простому дотику. Необхідно просто торкнутися смартфоном духовки Midea на базі HarmonyOS та обрати рецепт для миттєвого приготування їжі.

Посилення безпеки даних

HarmonyOS підтримує передові технології безпеки інтерфейсу користувача EMUI. Мета компанії – забезпечити доступ до необхідних даних на одному пристрої лише для однієї особи, а також гарантувати безпеку кожного процесу: зберігання, передачі та використання даних в усіх сценаріях. При активованій спільній автентифікації користувачі можуть розблоковувати смартфони завдяки функції розпізнавання обличчя.

Крім того, HarmonyOS розділяє дані користувачів за категоріями і захищає пристрої за рівнем, встановлюючи певні пороги безпеки для суперпристроїв. Лише пристрої, що відповідають усім вимогам безпеки, можуть отримати доступ до даних відповідно до їхнього рівня безпеки.

Інші ґаджети на базі HarmonyOS

Додатки HarmonyOS тестуються на всіх етапах – розробки, запуску, встановлення та використання. Це забезпечує високу надійність екосистеми.

Також на заході Huawei представила FreeBuds 4 – напіввідкриті бездротові Bluetooth-навушники нового покоління з активним шумозаглушенням (ANC), і два топові монітори – MateView і MateView GT.