У Харкові створили телеграм-бот для пошуку зниклих родичів

Волонтери створили у Харкові чат-бот у Telegram, завдяки якому можна відшукати родичів та близьких, які зникли на території міста.

Аби знайти зниклого родича або знайомого, харків'янам потрібно вказати в боті інформацію про особу, яку вони шукають. Бот має назву "Надія-бот. Допомога у пошуку людей у Харкові".

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Які дані потрібно вказати

Ваше прізвище, ім’я, по-батькові; Ким вам доводиться зникла людина; Якщо ви звертались до поліції – номер заяви; Ваш телефон для зв’язку; Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи; Стать (чоловік або жінка); Дата народження зниклої особи; Номер телефону зниклої особи; Місце зникнення; Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався); Дата зникнення; Час зникнення; Прикмети зниклої особи; Опис одягу зниклої особи; Які речі були з собою у зниклої особи; Додаткова корисна інформація.

Увага! Є два важливі моменти, яких слід дотримуватися, для того, щоб правильно відправити інформацію боту.

По-перше, потрібно скопіювати зазначений перелік запитань та вставити у поле введення , після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи.

, після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи. По-друге, відправляти інформацію потрібно виключно одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).

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