Аби знайти зниклого родича або знайомого, харків'янам потрібно вказати в боті інформацію про особу, яку вони шукають. Бот має назву "Надія-бот. Допомога у пошуку людей у Харкові".

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Які дані потрібно вказати

  1. Ваше прізвище, ім’я, по-батькові;
  2. Ким вам доводиться зникла людина;
  3. Якщо ви звертались до поліції – номер заяви;
  4. Ваш телефон для зв’язку;
  5. Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи;
  6. Стать (чоловік або жінка);
  7. Дата народження зниклої особи;
  8. Номер телефону зниклої особи;
  9. Місце зникнення;
  10. Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався);
  11. Дата зникнення;
  12. Час зникнення;
  13. Прикмети зниклої особи;
  14. Опис одягу зниклої особи;
  15. Які речі були з собою у зниклої особи;
  16. Додаткова корисна інформація.

Увага! Є два важливі моменти, яких слід дотримуватися, для того, щоб правильно відправити інформацію боту.

  • По-перше, потрібно скопіювати зазначений перелік запитань та вставити у поле введення, після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи.
  • По-друге, відправляти інформацію потрібно виключно одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).