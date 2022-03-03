Аби знайти зниклого родича або знайомого, харків'янам потрібно вказати в боті інформацію про особу, яку вони шукають. Бот має назву "Надія-бот. Допомога у пошуку людей у Харкові".
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Які дані потрібно вказати
- Ваше прізвище, ім’я, по-батькові;
- Ким вам доводиться зникла людина;
- Якщо ви звертались до поліції – номер заяви;
- Ваш телефон для зв’язку;
- Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи;
- Стать (чоловік або жінка);
- Дата народження зниклої особи;
- Номер телефону зниклої особи;
- Місце зникнення;
- Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався);
- Дата зникнення;
- Час зникнення;
- Прикмети зниклої особи;
- Опис одягу зниклої особи;
- Які речі були з собою у зниклої особи;
- Додаткова корисна інформація.
Увага! Є два важливі моменти, яких слід дотримуватися, для того, щоб правильно відправити інформацію боту.
- По-перше, потрібно скопіювати зазначений перелік запитань та вставити у поле введення, після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи.
- По-друге, відправляти інформацію потрібно виключно одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).