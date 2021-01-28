У Харкові виготовили космічний апарат, який зацікавив фірму Ілона Маска: відео

В Україні здійснюють унікальні космічні розробки. Зокрема, у Харкові виготовили та випробовують перший вітчизняний іонно-плазмовий двигун. Апарат керує супутниками та кораблями поза земною орбітою. Він потужніший і економічніший за світові аналоги.
Джерело: 24 канал
У цього апарату вистачить сил на подорож із Землі на Венеру та назад, додому. Двигун став дітищем науковців і інженерів Харківського авіаційного інституту та підприємства FED. Над ним працювали 2 роки.
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Нещодавно техніка пройшла перші практичні випробування.
Іонно-плазмовий двигун випробовують у барокамері. За склом – буквально космос.
Основна риса цього двигуна – дуже висока швидкість цих частинок. Вона досягає 130 кілометрів в секунду,
– сказав один з науковців.
Розробники запевнили що українські іонно-плазмові двигуни на 25% кращі за світові аналоги за кількома параметрами. Таких потужних ніхто досі не робив. Двигун, який важить 2,5 кілограма, може рухати 12 тонний космічний апарат. Також двигун є економнішим, адже здатен працювати 17 років на 50 кілограмах палива.
Наш двигун однозначно має ресурс приблизно в 2 рази вище, ніж будь-який інший існуючий. В космосі, без застосування цих двигунів майбутнє просто неможливе,
– наголосив керівник випробувальної лабораторії Андрій Лоян.
Інженери мріють, аби їх розробку використали для польоту між планетами. За їхніми словами, потужності українського двигуна вистачить на політ і повернення супутника чи міжпланетного корабля назад.
Апарат випробовують у барокамері / Скриншот з відео
Водночас апаратом вже зацікавились:
Українські інженери також пропонуватимуть свій винахід для позаземного екопроєкту.
Японська компанія Mitsubishi оголосила про проєкт створення, ну, скажімо так, прибиральника космічного сміття. Тобто, це космічний трактор, котрий буде рухатися з орбіти на орбіту і збирати сміття,
– повідомив голова правління акціонерного товариства FED Віктор Попов.
У FED вже витратили на розробку та перші місяці випробувань 6 мільйонів доларів. Та поки перші польоти на іонно-плазмовому двигуні тільки в планах на 2022 рік.
Інша розробка FED і авіаційного інституту вже в лютому буде у космосі. Протягом 4 років інженери створювали абсолютно нову систему охолодження для американського супутника-гіганта.