У Харкові виготовили космічний апарат, який зацікавив фірму Ілона Маска: відео

В Україні здійснюють унікальні космічні розробки. Зокрема, у Харкові виготовили та випробовують перший вітчизняний іонно-плазмовий двигун. Апарат керує супутниками та кораблями поза земною орбітою. Він потужніший і економічніший за світові аналоги.

Джерело: 24 канал

У цього апарату вистачить сил на подорож із Землі на Венеру та назад, додому. Двигун став дітищем науковців і інженерів Харківського авіаційного інституту та підприємства FED. Над ним працювали 2 роки.

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Нещодавно техніка пройшла перші практичні випробування.

Що відомо про апарат

Іонно-плазмовий двигун випробовують у барокамері. За склом – буквально космос.

Основна риса цього двигуна – дуже висока швидкість цих частинок. Вона досягає 130 кілометрів в секунду,

– сказав один з науковців.

Розробники запевнили що українські іонно-плазмові двигуни на 25% кращі за світові аналоги за кількома параметрами. Таких потужних ніхто досі не робив. Двигун, який важить 2,5 кілограма, може рухати 12 тонний космічний апарат. Також двигун є економнішим, адже здатен працювати 17 років на 50 кілограмах палива.

Наш двигун однозначно має ресурс приблизно в 2 рази вище, ніж будь-який інший існуючий. В космосі, без застосування цих двигунів майбутнє просто неможливе,

– наголосив керівник випробувальної лабораторії Андрій Лоян.

Про що мріють інженери

Інженери мріють, аби їх розробку використали для польоту між планетами. За їхніми словами, потужності українського двигуна вистачить на політ і повернення супутника чи міжпланетного корабля назад.



Апарат випробовують у барокамері / Скриншот з відео

Хто з-за кордону зацікавився апаратом

Водночас апаратом вже зацікавились:

Китай;

Туреччина;

Німеччина;

також фірма, яка працює з Ілоном Маском.

Українські інженери також пропонуватимуть свій винахід для позаземного екопроєкту.

Японська компанія Mitsubishi оголосила про проєкт створення, ну, скажімо так, прибиральника космічного сміття. Тобто, це космічний трактор, котрий буде рухатися з орбіти на орбіту і збирати сміття,

– повідомив голова правління акціонерного товариства FED Віктор Попов.

Скільки грошей потратили на апарат

У FED вже витратили на розробку та перші місяці випробувань 6 мільйонів доларів. Та поки перші польоти на іонно-плазмовому двигуні тільки в планах на 2022 рік.

Інша розробка FED і авіаційного інституту вже в лютому буде у космосі. Протягом 4 років інженери створювали абсолютно нову систему охолодження для американського супутника-гіганта.