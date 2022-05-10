Характеристики й ціну iPhone 14 Pro злили в мережу задовго до анонсу

Відомий інсайдер Shadow_Leak опублікував характеристики майбутнього iPhone 14 Pro. До виходу смартфона ще чотири місяці. Apple поки не робила жодних анонсів.

Разом з ним цього року вийде ще три моделі iPhone. Серед них, як повідомляють, не буде версії mini, яка торік не отримала очікуваної популярності серед користувачів.

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Характеристики iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro буде оснащений 6,06-дюймовим OLED-екраном роздільною здатністю 2532х1170 пікселів зі щільністю 460 пікселів на дюйм і підтримкою адаптивної частоти оновлення зображення до 120 герців.

Екран буде виконаний за технологією LPO, тому мінімальна частота оновлення може становити 1 герц.

Серцем смартфона стане новітня однокристальна система Apple A16 Bionic, яка виготовляється силами TSMC по 4-нанометровому техпроцесу .

. Джерело підтверджує, що така платформа буде встановлюватися тільки в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Дві молодші версії будуть використовувати торішню платформу Apple A15.

Оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 передбачено 6 гігабайтів. Моделі iPhone 14 та iPhone 14 Max як будуть використовувати оперативну пам'ять LPDDR 4x, як попереднє покоління.

Моделі iPhone 14 та iPhone 14 Max як будуть використовувати оперативну пам'ять LPDDR 4x, як попереднє покоління. На вибір будуть доступні версії зі 128, 256, 512 гігабайтами або 1 терабайтом постійної пам'яті.

Ширина рамки дисплея складе всього 1,95 міліметра – майже на 20 відсотків вужче, ніж у попередника. Рамка смартфона буде виконана з титанового сплаву, що зробить його трохи легшим. Зараз рамка виготовляється з нержавіючої сталі.

Очікується, що iPhone 14 Pro буде підтримувати швидку зарядку потужністю 35 ватів.

Крім того, смартфон буде відповідати ступеню захисту IP68.

Камера та виріз

В основній камері буде встановлений новий датчик зображення роздільною здатністю 48 мегапікселів оптичного формату F/1,3 дюйма.

оптичного формату F/1,3 дюйма. Повідомляється, що він зможе записувати відео роздільною здатністю 8K.

Два додаткових модулі збережуть свої звичні 12 мегапікселів.

Цього року модель Pro позбавиться знаменитого "чубчика", який так нервує користувачів. Замість нього екран отримає два вирізи.

Ціна

Ціна пристрою буде починатися від 1100 доларів за 6/128 гігабайтів.