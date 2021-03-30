Характеристики гнучкого смартфона Xiaomi Mi Mix Fold повнiстю розсекретили

Нещодавно стало відомо, що нове покоління Xiaomi Mi Mix таки вийде, однак майбутня новинка отримає назву Xiaomi Mi Mix Fold. Назва натякає, що у нього буде гнучкий дисплей. Зараз в мережі опублікували китайську версію постера, в якій є характеристики пристрою.

Це підтверджує, що Xiaomi Mi Mix Fold стане першим комерційним смартфоном Xiaomi, який оснащений екраном, що згинається.

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Нагадаємо, перший прототип такого смартфона виробник показав ще в 2019 році. Крім того, це перший в світі смартфон з рідинною лінзою, яка зможе змінювати фокусну відстань.

Що відомо про Mi Mix Fold

Ззовні Xiaomi Mi Mix Fold нагадує Samsung Galaxy Fold, його гнучкий екран ховається всередині корпусу, а зовні залишається додатковий екран.

Смартфон Xiaomi Mi Mix Fold / Фото ixbt.com

Як показує зображення, основний екран має діагональ 8,01 дюйма та роздільну здатність 2K і може відображати 1,1 мільярда кольорів. Смартфон побудований на базі флагманської однокристальної системи Qualcommm Snapdragon 888.

Роздільна здатність основної камери складає 108 Мп. Ще однією родзинкою пристрою має стати звукова система на ринку смартфонів: в ньому встановлено відразу чотири динаміки Harman/Kardon.