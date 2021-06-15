Samsung Galaxy Watch4: смарт-годинник з NFC, системою Wear OS та OneUI

Федеральна комісія зі зв'язку повідомила характеристики новинки від Samsung. Розумний годинник Galaxy Watch4 запропонує NFC, можливість відтворення музики, Wear OS і OneUI.
Розумні годинники Samsung Galaxy Watch4 представлять найближчим часом. Вони вже пройшли сертифікацію Федеральної комісії зі зв'язку США. Остання надала нові подробиці про пристрої.
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Характеристики Samsung Galaxy Watch4
- Версія з підтримкою Wi-Fi має номер SM-R880.
- Модель з модемом LTE позначена як SM-885U.
- Обидва пристрої оснащені дводіапазонним модулем Wi-Fi, NFC, GNSS і Bluetooth.
- Також в документації йдеться про можливість відтворення музики з власної флешпам'яті.
- Обидві моделі будуть підтримувати бездротову зарядку потужністю 5 Вт.
Годинник буде працювати під управлінням операційної системи Wear OS з фірмовою оболонкою OneUI. Очікується, що Samsung розповість подробиці про нову операційну систему для годинників 28 червня на виставці MWC 2021.
- Galaxy Watch4 буде доступний в розмірах 42 і 46 міліметрів.
- Watch Active4 — з корпусами 40 і 42 міліметри.
Згідно з чутками, Samsung почне продаж Galaxy Watch4 11 серпня.
Представлять новинку 3 серпня.