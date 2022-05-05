Характеристики першого смартфона компанії Nothing злили в мережу до анонсу

Компанія Nothing, заснована колишнім власником OnePlus Карлом Пеєм, понад рік йшла до власного смартфона. Про його існування ми знаємо ще з березня, однак досі не знали характеристик.

Джерелом даних є інструкція користувача, яка опинилася в мережі. Згідно з нею, на "вбивцю флагманів", яким свого часу був перший смартфон OnePlus, очікувати не варто.

Цікаво Компанія Nothing нарешті анонсувала свій перший смартфон: деталі розкривають інсайдери

Характеристики Nothing Phone (1)

Перший смартфон компанії буде оснащений дисплеєм AMOLED з підтримкою високої частоти оновлення і розширеного динамічного діапазону HDR10+

Екран смартфона буде повністю охоплювати кольорові гами sRGB/DCI-P3.

Працюватиме все на процесорі Snapdragon 778G – торішній, але ще актуальній моделі чипа, заснованого на 6-нанометровому техпроцесі з підтримкою 5G. Це означає, що нас очікує не флагманська модель. Сьогодні флагмани оснащують топовим Snapdragon 8 Gen 1, а торішні працювали на Snapdragon 888 або Snapdragon 888 Plus.

– торішній, але ще актуальній моделі чипа, заснованого на 6-нанометровому техпроцесі з підтримкою 5G. Це означає, що нас очікує не флагманська модель. Сьогодні флагмани оснащують топовим Snapdragon 8 Gen 1, а торішні працювали на Snapdragon 888 або Snapdragon 888 Plus. Оперативної та постійної пам'яті, судячи з усього, буде лише одне поєднання: 8/128 гігабайтів.

Нічого вражаючого не варто чекати й від камери. Це буде 50-мегапіксельний основний датчик , а також 8- і 2-мегапіксельний допоміжні. Звісно, не можна виключати можливості, що компанія підключить сучасні алгоритми обробки зображення, на кшталт Google, і покаже новий рівень зйомки. Однак надії на це мало, з огляду на обраний процесор.

, а також 8- і 2-мегапіксельний допоміжні. Звісно, не можна виключати можливості, що компанія підключить сучасні алгоритми обробки зображення, на кшталт Google, і покаже новий рівень зйомки. Однак надії на це мало, з огляду на обраний процесор. Фронтальна камера буде 32-мегапіксельною.

Живитиме смартфон акумулятор на 4500 міліампер-годин.

В тексті також згадане бездротове заряджання. Можливо, разом зі смартфоном компанія випустить і власний зарядний пристрій для цього, адже поки що індустрія не розробила для цього якогось єдиного стандарту.

На борту буде Android 12 і власна оболонка NothingOS.

До речі, разом із анонсом Nothing Phone у березні Карл Пей показав бета-версію Nothing Launcher – тестовий варіант лаунчера, який буде встановлений на смартфоні. Він весь цей час був доступний для завантаження на деякі смартфони в магазині Google Play і дозволяв випробувати майбутній інтерфейс операційної системи.

Точна дата виходу смартфона невідома, однак компанія каже, що це буде влітку.