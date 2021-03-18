З'явилися характеристики неанонсованого iPad Pro і дата анонсу

Інсайдери розповіли деталі про майбутню новинку від Apple – планшет iPad Pro. Зокрема, джерела назвали дату анонсу новинки та її ключові характеристики.

Інсайдери кажуть, що новинка буде оснащеною роз'ємом Thunderbolt, який є ідентичний порту USB Type-С, при цьому має значно більше можливостей.

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Зокрема, новий девайс можна буде під'єднувати до зовнішніх дисплеїв та розширювати його функціональність за допомогою додаткових аксесуарів.

Такий роз'єм використаний у комп'ютерах Mac, при цьому не вимагає нових блоків живлення, а також надає значно вищу швидкість передачі даних в порівнянні з USB.

Що ще відомо про iPad Pro

За інформацією джерела, новий iPad Pro отримає покращену камеру, порівняно з попередником. Модель буде доступною у двох конфігураціях – з діагоналлю дисплея 11-і 12,9 дюйми. При цьому старша версія планшета буде оснащена матрицею Mini LED.

Коли покажуть

Раніше була інформація, що 23 березня Apple проведе презентацію. Саме в рамках цієї події мали показати iPad Pro. Зараз інсайдери кажуть, що анонс відбудеться в квітні цього року.