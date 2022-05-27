Хаос і маніпуляція: інвестори Twitter подали до суду на Ілона Маска

Ілон Маск у халепі. Інвестори сформували колективний позов проти мільярдера через його маніпуляції з придбанням Twitter. Мовляв, дії майбутнього власника соцмережі негативно вплинули на компанію і взагалі є нечесними.

Нинішні власники компанії скаржаться, що процес придбання є дуже хаотичним. Це сильно вплинуло на ціну акцій та зробило її нестабільною.

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Деталі позову

Як пише джерело, у запропонованому колективному позові, поданому в середу, 25 травня, акціонери Twitter стверджують, що Маск порушив корпоративне законодавство Каліфорнії одразу за декількома пунктами, і при цьому займався маніпулюванням ринком.

В одному зі звинувачень вони стверджують, що Маск отримав фінансову вигоду, відклавши розкриття інформації про свою частку в Twitter, і тимчасово приховавши свій план на початку квітня стати членом правління соціальної мережі.

Маск також скупив акції Twitter у той час, коли знав інсайдерську інформацію про компанію, засновану на приватних бесідах із членами Ради директорів і керівниками, включаючи колишнього генерального директора Джека Дорсі, давнього друга Маска, і генерального директора Silver Lake Егона Дурбана, члена правління Twitter, чия фірма раніше інвестував в SolarCity до того, як Tesla придбала його.

Наступне звинувачення стосується того, що Маск порушив закони Каліфорнії, посіявши сумніви в тому, чи завершить він угоду після підписання контракту на покупку.

У скарзі акціонерів додається, що усі заяви щодо ботів спрямовані лише на те, щоб збити ціну або зірвати угоду.

Тут мова йде про заяву щодо ботів. Раніше цього місяця Маск заявив, що призупиняє придбання Twitter , щоб дізнатися більше про кількість фейкових облікових записів та автоматизованих сторінок. На його думку, оцінка компанії, яка показала наявність лише 5 відсотків ботів, є недостовірно, а насправді їх від 20 до 90 відсотків . Мільярдер зажадав нових перевірок, а нинішній CEO компанії Параг Агравал відповів йому, що це просто неможливо зробити у тому вигляді, в якому це бачить Маск.

Маск продовжував робити заяви, відправляти твіти й поводитися так, щоб викликати сумніви в угоді та істотно знизити акції Twitter, створити важелі, які Маск сподівався використовувати, щоб або відмовитися від покупки, або переглянути ціну викупу на цілих 25 відсотків, що, якщо це буде виконано, призведе до скорочення суми викупу на 11 мільярдів доларів,

– йдеться в колективному позові.

Усе це призвело до того, що. Хоча одразу після новин, що Маск став одним з акціонерів, купивши 9 відсотків цінних паперів Twitter, виросла на 25 відсотків.

Справа вже подана до суду Північного округу Каліфорнії, акціонери домагаються суду присяжних. Як компанія, так і Маск від коментарів відмовилися.