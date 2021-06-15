Головну енергетичну компанію Пуерто-Ріко атакували хакери: майже мільйон жителів без світла

Ключовий постачальник електроенергії в Пуерто-Ріко 10 червня постраждав від кібератаки. Незабаром після цього на підстанції в Сан-Хуані сталася пожежа, яка позбавила електрики сотні тисяч місцевих жителів. Постачання електроенергії у повному обсязі не відновлені досі.

За даними Luma Energy LLC – найбільшого постачальника електрики у регіоні, в четвер на портал компанії Mi Luma була здійснена DDoS-атака невідомими зловмисниками, приблизно те ж сталося і з мобільним додатком.

До теми Компанія JBS заплатила хакерам 11 мільйонів доларів

Таким чином, споживачі енергії не могли потрапити до своїх акаунтів і навіть повідомити про відсутність електрики. За словами глави Luma, атака була виявлена ​​у четвер, 10 червня, за кілька годин до пожежі на електропідстанції.

Масштаби хакерської атаки

Внаслідок інциденту без електрики залишилося 900 000 жителів, десятки тисяч не отримують енергію досі. А через кібератаки у людей не було можливості повідомити про проблему керуючій компанії.

Варто зазначити, що з енергетикою в Пуерто-Ріко і без того не все в порядку – окремі регіони практично щодня відчувають перебої, тож атака суттєво погіршила ситуацію.

Наразі пожежу та кібератаку не пов'язують. Розслідуванням інцидентів займається відділення ФБР в Сан-Хуані. Атака стала останньою в ланцюгу кіберзлочинів, від яких постраждали критично важливі елементи інфраструктури США і територій-сателітів на кшталт Пуерто-Ріко.

Загострення хакерської загрози