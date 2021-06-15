За даними Luma Energy LLC – найбільшого постачальника електрики у регіоні, в четвер на портал компанії Mi Luma була здійснена DDoS-атака невідомими зловмисниками, приблизно те ж сталося і з мобільним додатком.
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Таким чином, споживачі енергії не могли потрапити до своїх акаунтів і навіть повідомити про відсутність електрики. За словами глави Luma, атака була виявлена у четвер, 10 червня, за кілька годин до пожежі на електропідстанції.
Масштаби хакерської атаки
Внаслідок інциденту без електрики залишилося 900 000 жителів, десятки тисяч не отримують енергію досі. А через кібератаки у людей не було можливості повідомити про проблему керуючій компанії.
Наразі пожежу та кібератаку не пов'язують. Розслідуванням інцидентів займається відділення ФБР в Сан-Хуані. Атака стала останньою в ланцюгу кіберзлочинів, від яких постраждали критично важливі елементи інфраструктури США і територій-сателітів на кшталт Пуерто-Ріко.
Загострення хакерської загрози
- Нещодавно Міністерство юстиції США присвоїло розслідуванням кібератак хакерів-вимагачів той же пріоритет, що і справах, пов'язаних з терористичною діяльністю.
- Влада США посилила тиск на компанії і зарубіжних противників, вимагаючи від них протидії кіберзлочинцям. Білий дім розглядає усі варіанти для боротьби з хакерами, зокрема й військову відповідь.
- Американським спецслужбам вдалося повернути більшу частину викупу, який Colonial Pipeline заплатила хакерам на початку травня в обмін на розблокування мереж компанії. ФБР відслідкувало електронний гаманець, куди було переведено криптовалюту.
- Нещодавно компанія McDonald's заявила, що хакери викрали окремі дані з її систем на ринках США, Південної Кореї й Тайваню. Водночас у McDonald's заявили, що хакери не вимагали викупу у компанії, і відповідно жодних виплат хакерам не проводилось.